الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملات أمنية بالمحافظات تضبط 1.2 طن مخدرات و33 بلطجيا وهاربا من المراقبة

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و33 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و431 تاجر مخدرات بحوزتهم 1.2 طن مواد مخدرة، بالإضافة إلى 141 فردًا محلي الصنع.

ضبط قائد سيارة لأداء حركات استعراضية في موكب زفاف بطوخ

السجن 6 سنوات لـ هاكر اخترق حسابات 100 فتاة قاصر لابتزازهن

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 23 ألف مخالفة مرورية وفحص 62 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 12 منهم، وإعادة 31 دراجة نارية مبلغ بسرقتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال البلطجة الاتجار في المواد المخدرة البحث الجنائي بمديريات الأمن البلطجة وهاربين من المراقبة الادارة العامة للمرور حملات وزارة الداخلية قطاع الأمن العام مديريات الأمن

مواد متعلقة

ضبط قائد سيارة لأداء حركات استعراضية في موكب زفاف بطوخ

السجن 6 سنوات لـ هاكر اخترق حسابات 100 فتاة قاصر لابتزازهن

ضبط شخصين بالإسماعيلية بتهمة النصب على راغبى السفر لأداء مناسك العمرة

ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين بمدينة نصر

إصابة 5 سيدات في حريق داخل منزل بأسيوط

نجاة كمال أبو رية من حادث مروع أعلى وصلة دهشور بأكتوبر

القبض على شاب طعن أمين شرطة داخل مسجد بأسوان

الداخلية تكشف ملابسات اعتداء جزار على سيدة بالضرب في الإسماعيلية
ads

الأكثر قراءة

محمد صلاح يبتعد بالصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

سعر الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض كبير في الجوافة وصدمة عن البرتقال قبل رمضان

الذهب كأداة إستراتيجية عالمية، قفزة غير مسبوقة في حجم التداول اليومي خلال 2024

فيديو يوقف القلب لقطار يدهس سيارة علقت بين حاجزي سكك حديدية

لا سلام دوننا، أوروبا ترد على "توافق" ترامب وبوتين بشأن أوكرانيا

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، الجمبري يعوض خسائره وانخفاض السبيط وقشر البياض

شاهد، أول ظهور علني لجود بيلينجهام مع صديقته المثيرة للجدل في المطار

روبيو يزور إسرائيل والسعودية والإمارات ومفاجأة عن خطة ترامب في جولته

منوعات

المزيد

شاهد، أول ظهور علني لجود بيلينجهام مع صديقته المثيرة للجدل في المطار

بيزنس إز بيزنس، ماسك يوافق على دفع 10 ملايين دولار لتسوية دعوى ترامب ضد "إكس"

فيديو يوقف القلب لقطار يدهس سيارة علقت بين حاجزي سكك حديدية

تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية قبالة ساحل سان دييجو (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 12-2-2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الأربعاء 12-2-2025

تراجع أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4090 جنيها

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

خطر على إسرائيل.. 8 تصريحات صادمة لمسئول سابق بالموساد حول مقترح ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية