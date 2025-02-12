أهابت هيئة الرقابة الإدارية، المواطنين بضرورة توخي الحذر من الانسياق وراء العمليات الاحتيالية عبر الإنترنت والتواصل مع مجهولين فضلا عن سرعة إبلاغ الأجهزة المعنية في حالة التعرض لجرائم مشابهة.

هاكر اخترق حسابات 100 فتاة قاصر لإبتزازهن

جاء ذلك تزامنا مع قضية كبرى تم الكشف عنها أثر قيام هاكر مصرى باختراق حسابات 100 فتاة قاصر لابتزازهن وتورطه في جرائم الاتجار بالبشر وهتك العرض والابتزاز.

وكشفت تحريات الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع أحد الأجهزة الأمنية الدولية عن تحديد أحد مخترقى الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بإحدى محافظات الدلتا، وتمكن من اختراق حسابات شخصية لأكثر من ١٠٠ فتاة قاصر من حاملي الجنسيات المصرية والأجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي مستخدمًا صورا خاصة لهن وتهديدهن بالنشر عبر شبكة المعلومات الدولية وحصوله منهم على تحويلات بمبالغ مالية بعملات مختلفة.

السجن 6 سنوات لـ هاكر اخترق حسابات 100 فتاة قاصر لابتزازهن.. ورسالة عاجلة من الرقابة الإدارية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالتنسيق مع النيابة العامة التي وجهت له الاتهام بالاتجار في البشر وهتك العرض والابتزاز وبإحالته إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة ٢٠٠ ألف جنيه.

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