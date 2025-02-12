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حوادث

ضبط قائد سيارة لأداء حركات استعراضية في موكب زفاف بطوخ

ضبط قائد سيارة لأداء
ضبط قائد سيارة لأداء حركات استعراضية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية خلال موكب زفاف بالقليوبية، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

 

أداء حركات استعراضية في موكب زفاف بطوخ 


تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية حال سيره بموكب زفاف بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية معرضًا حياته والمواطنين للخطر.
 

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وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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حركات استعراضية موكب زفاف بطوخ وزارة الداخلية مركز شرطة طوخ

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