الدوري الممتاز، فخر الدين بن يوسف يقود هجوم المصري أمام البنك الأهلي

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي في السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد السويس الجديد بالجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز.

تشكيل المصري لمباراة البنك الأهلي



محمود حمدي لحراسة المرمى

كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم ، حسن علي لخط الظهر

محمود حمادة، يوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

كريم بامبو ، عبد الرحيم دغموم، ليستويل أمانكونا كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، أحمد عيد، خالد صبحي، عمرو سعداوي، أمادو با، أحمد علي عامر، أحمد القرموطي، صلاح محسن، جون ايبوكا.

مباراة المصري والبنك الأهلي



ويسعى المصري البورسعيدي لتأكيد تواجده بالمربع الذهبي لكن مهمته لن تكون سهلة أمام البنك الأهلي الذي يقدم عروضا قوية تحت قيادة طارق مصطفى.

ترتيب المصري والبنك الأهلي بالدوري



ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 22 نقطة جمعهم من تحقيق 6 انتصارات و4 تعادلات وهزيمتين بينما يحتل البنك الأهلى المركز الثامن،برصيد 18 نقطة جمعهم من 5 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.