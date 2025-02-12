الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

احتفالية وصورة في التتش، تفاصيل استضافة الأهلي كأس العالم للأندية

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

ظهر  كأس العالم للأندية في استاد مختار التتش ضمن جولته الترويجية في الدول التي تشارك أحد فرقها في بطولة مونديال الأندية 2025 والتي ستقام في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو المقبل.

والتقط لاعبو الأهلي صورة جماعية مع كأس العالم للأندية، قبل تنظيم احتفال غدا بملعب التتش لاستقبال الكأس قبل انتهاء زيارتها الترويجية في مصر.

وكان الأهلي قد تقدم بدعوة رسمية لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتيو لحضور وصول كأس العالم للأندية مدينة الأقصر يوم الجمعة المقبل للكشف عن تفاصيل إنشاء استاد الأهلي.

ووجه الأهلي الدعوة لشخصيات كبيرة ورموز الرياضة المصرية والعالمية لحضور هذا الحدث، على رأسها جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، بجانب حسن حمدي ومحمود طاهر رئيسا النادي السابقين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم للأندية إتحاد الكرة المصرى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حسن حمدي

مواد متعلقة

مروان عطية مهدد بالغياب عن مباراة القمة

موقف وسام أبو علي من المشاركة أمام الإسماعيلي

داري يقترب من العودة أمام الإسماعيلي بالدوري

موقف رامي ربيعة وعاشور من مباراة الإسماعيلي

إمام عاشور يجري فحصا طبيا اليوم لحسم مشاركته أمام الإسماعيلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الجولة 14 بالدوري

بعد ثنائية بريست، أرقام قياسية لعثمان ديمبيلي مع باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان يضرب بريست بثلاثية ويقترب من التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

ads

الأكثر قراءة

أسعار سبائك الذهب بالصاغة، السبيكة 1 جرام تتخطى الــ 5 آلاف جنيه

حيثيات تأييد براءة سيدة فاقوس المتهمة بقتل وطهي وأكل رضيعها

بعد تهديد ترامب بفتح باب الجحيم في المنطقة، توفيق عكاشة: تصريحات نارية فقط

رئيس البرلمان الأردني يدعو الشعب لاستقبال الملك عبد الله بالمطار عقب عودته من أمريكا

مدفعلهاش إيجار من 45 عامًا، محافظ المنيا يساعد مسنّة استنجدت به في ملوي

3492 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 ببداية التعاملات

وزير العمل يعلن بدء التسجيل في قاعدة بيانات راغبي العمل بالأردن

"فأغشيناهم فهم لا يبصرون"، جيش الاحتلال يطلق النار على أحد جنوده في غزة

منوعات

المزيد

عراقي يعاقب أبناءه صعقا بالكهرباء لرسوبهم في الامتحانات

تايلور سويفت توزع أموالًا على العمال في إحدى الحفلات (فيديو)

والتون جوجينز: الموسم الثاني من مسلسل Fallout سيكون مذهلًا

مشرف على قرعة الانتحار، الشرطة العراقية تعتقل عضو بجماعة القربان

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 في الأسواق

أسعار سبائك الذهب بالصاغة، السبيكة 1 جرام تتخطى الــ 5 آلاف جنيه

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

تراجع سعر الجنيه الذهب في الصاغة (آخر تحديث)

المزيد
ads

انفوجراف

خريطة الأماكن المطلوبة لشغل وظائف معلم مساعد بمادة اللغة الإنجليزية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بجلب البركات والخير

لماذا لا يؤذن لصلاة العيد؟ أمين الفتوى يوضح السبب

دعاء ليلة النصف من شعبان لفك الكرب والهم والحزن

المزيد
الجريدة الرسمية