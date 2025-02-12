المجلس الرئاسي الليبي يدين محاولة اغتيال وزير الدولة

أعرب المجلس الرئاسي الليبي عن إدانته الشديدة لمحاولة اغتيال وزير الدولة عادل جمعة،التي نفذتها جهة غير معلومة حتى اللحظة، مطالبا كافة الأجهزة الأمنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

الرئاسي الليبي يدين محاولة اغتيال وزير الدولة



وفي بيان رسمي، شدد المجلس على رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد".



وطالب المجلس "حكومة الوحدة الوطنية وكافة الأجهزة الأمنية التابعة لها بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل، مع التأكيد على فتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الحادثة وتعقب الجُناة وتقديمهم للعدالة".

وأكد المجلس أن "الدولة لن تتهاون مع أي جهة خارجة عن القانون"، مشددا على أن "أي محاولات تستهدف أمن واستقرار ليبيا ستواجه بحزم".

تصاعد التوترات الأمنية في المناطق الليبة

ودعا "جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية لضمان حماية مؤسسات الدولة وكوادرها من أي تهديدات إرهابية أو إجرامية".

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الأمنية في بعض المناطق، مما يعيد إلى الواجهة المخاوف بشأن عودة موجة الاغتيالات التي تهدد الأمن الداخلي والاستقرار السياسي في ليبيا.

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