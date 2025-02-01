مدرب أنجولا يتحدث عن مواجهة منتخب مصر بأمم إفريقيا 2025

منتخب مصر، تحدث بيدرو سواريس جونسالفيس، المدير الفني لمنتخب أنجولا عن التواجد مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة في المغرب.

أصعب مجموعة

وقال بيدرو سواريس جونسالفيس في تصريحات تليفزيونية: "أعتقد أن القرعة وضعتنا في أصعب مجموعة في كأس أمم إفريقيا، مع تواجد مصر في المقدمة، أعتقد أنها ستكون مجموعة تنافسية للغاية بين أنجولا وجنوب إفريقيا وموزمبيق على المركز الثاني، الوضع تغير كثيرًا في القارة الأفريقية في الفترة الماضية، الجودة أصبحت واضحة لدى الجميع".

مصر الأكثر تتويجا بأمم إفريقيا

وأضاف مدرب أنجولا: "تواجدنا مع فريق مثل مصر الأكثر تتويجا بهذه البطولة، يساعدنا على أن نكون أكثر استعدادًا لما سيكون قادم في تلك المجموعة وهذه البطولة القارية".

جنوب إفريقيا تطورت كثيرا

واختتم حديثه قائلًا:"دعونا لا ننسى منتخب جنوب أفريقيا الذي لديه تاريخ كبير أيضًا في هذه البطولة، ولديه طريقة لعب مثيرة ومميزة، الكرة هناك تطورت كثيرًا والجميع يشاهد ما يقدمه فريق مثل صن داونز في دوري أبطال إفريقيا خلال السنوات.

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