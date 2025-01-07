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رياضة

أبو ريدة يصطحب إيتو في جولة تفقدية بمركز المنتخبات الوطنية

أبو ريدة مع إيتو
أبو ريدة مع إيتو في مشروع الهدف، فيتو

استقبل هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، النجم صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميرونى بمركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف"، واصطحبه لجولة تفقدية شهدت زيارة الملاعب وفندق المنتخبات وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات بعدما اقتربت عمليات تطوير المبنى من الانتهاء وفقًا لأحدث النظم العالمية في المنشآت الرياضية.

وزار النجم الكاميرونى مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بالجزيرة، أمس الاثنين، لتقديم التهنئة لأبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة الفوز بالانتخابات بالتزكية وتولى مهمة إدارة الكرة المصرية في المرحلة المحلية.

وقدم أبو ريدة الشكر لصمويل ايتو في ختام الزيارة لحرصه على القدوم لمصر لتقديم التهنئة، معربا عن سعادته باستقبال النجم الكبير والحديث المثمر الذى دار بينهما لتعزيز التعاون بين الاتحادين المصرى والكاميرونى والعمل على تطوير كرة القدم في القارة السمراء.

وحرص وزير الرياضة علي الحضور لمقر اتحاد الكرة اليوم لتقديم التهنئة لمجلس الإدارة الجديدة متمنيا لهم التوفيق في قيادة الكرة المصرية خلال المرحلة الحالية.

واستقبل اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وكان في مقدمة مستقبليه المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي. 

وحرص الوزير في زيارته على توجيه التهنئة لمجلس الإدارة الجديد بعد نجاحه فى الانتخابات الأخيرة بالتزكية، وقيادته لسفينة الكرة المصرية لأربعة أعوام مقبلة.

وبحث الوزير مع هانى أبوريدة خطط التطوير المستقبلي للاتحاد، ودعم اللاعبين المصريين في المحافل الدولية، فى إطار استراتيجية الوزارة لدعم اللعبة الشعبية الأولى، والارتقاء بمستوى الأداء وزيادة عدد اللاعبين المحترفين خارج مصر.

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هاني ابو ريدة إتحاد الكرة المصرى صامويل إيتو مشروع الهدف وزير الشباب والرياضة

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