الأحد 09 فبراير 2025
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رياضة

موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة مديره الفني الوطني حسام حسن، خلال الفترة القادمة، للعودة إلى المنافسات الرسمية داخل القارة الإفريقية، حيث يخوض مواجهات حاسمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

منتخب مصر يستعد لمواجهة إثيوبيا

وستكون أول مواجهات منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، على المستوى الرسمي في عام 2025، أمام منتخب إثيوبيا في المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا 

وتحدد موعد مباراة منتخب مصر الوطني أمام منتخب إثيوبيا، لتقام يوم 17 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر الوطني في المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

منتخب إثيوبيا لكرة القدم، فيتو
منتخب إثيوبيا لكرة القدم، فيتو

نتائج منتخب مصر السابقة في تصفيات المونديال

وخاض منتخب مصر 4 مواجهات خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، نجح في تحقيق الفوز خلال 3، وكان التعادل حاضرا في مواجهة وحيدة.

في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، فاز منتخب مصر على جيبوتي بنتيجة 6 - 0.

وفي الجولة الثانية، حقق منتخب مصر الفوز على سيراليون بنتيجة 2 - 0.

وفي الجولة الثالثة، فاز «الفراعنة»، على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2 - 1.

وخلال الجولة الرابعة، تعادل منتخب مصر مع غينيا بيساو بنتيجة 1 - 1.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

1- منتخب مصر 10 نقاط.

2- غينيا بيساو 6 نقاط.

3- بوركينا فاسو 5 نقاط.

4- سيراليون 5 نقاط.

5- إثيوبيا 3 نقاط.

6- جيبوتي نقطة وحيدة.

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