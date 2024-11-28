فيفا يكشف تفاصيل قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم 2026

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، لإجراء قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وبناء على الإصدار الأحدث من التصنيف العالمي للمنتخبات الذي أصدره فيفا في وقت سابق اليوم الخميس، تم تحديد إجراءات وتوزيع المنتخبات على فئات سحب القرعة التمهيدية للمنتخبات الأوروبية فيما يتعلق بالمنافسات المؤهلة إلى كأس العالم، الذي يجرى بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

تفاصيل قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026

وبموجب هذا التصنيف، سيضم الوعاء الأول المنتخبات التي تأهلت لدور الثمانية ببطولة دوري أمم أوروبا (كرواتيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا)، بالإضافة لأفضل المنتخبات الأوروبية تصنيفًا (إنجلترا وبلجيكا وسويسرا والنمسا)، علما بأن النمسا سوف تنضم للوعاء الأول للمرة الأولى منذ تصفيات مونديال 1986.

وسيتم وضع المنتخبات المتبقية في الأوعية من 2 إلى 5 بناءً على التصنيف العالمي للمنتخبات، الذي أصدره فيفا اليوم، مع العلم أن فوز منتخبَي سلوفاكيا على إستونيا، وجمهورية التشيك على جورجيا جعلهما ينضمان لمنتخبات الوعاء الثاني.

وبحسب الإجراءات، ستبدأ القرعة بالوعاء الأول، ثم الثاني وصولا إلى الخامس، بحيث يتم سحب كافة منتخبات كل وعاء قبل الانتقال للتالي، وسيتم فرز المنتخبات من كل وعاء بترتيب تصاعدي من المجموعة الأولى إلى المجموعة التاسعة.

تصنيف منتخبات أوروبا قبل قرعة مونديال 2026

وبناء على ذلك، نشر الموقع الرسمي لفيفا التصنيفات الـ5 للمنتخبات والتي جاءت على النحو التالي:

الوعاء الأول: فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والبرتغال وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا وكرواتيا وسويسرا والدنمارك والنمسا.

الوعاء الثاني: أوكرانيا والسويد وتركيا وويلز والمجر وصربيا وبولندا ورومانيا واليونان وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والنرويج.

الوعاء الثالث: اسكتلندا وسلوفينيا وجمهورية أيرلندا وألبانيا ومقدونيا الشمالية وجورجيا وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا الشمالية والجبل الأسود والبوسنة والهرسك والكيان الصهيوني.

الوعاء الرابع: بلغاريا ولوكسمبورغ وبيلاروسيا وكوسوفو وأرمينيا وكازاخستان وأذربيجان وإستونيا وقبرص وجزر فارو ولاتفيا وليتوانيا.

الوعاء الخامس: مولدوفا ومالطا وإندورا وجبل طارق وليختنشتاين وسان مارينو.

وستكتشف الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مسار التأهل للمسابقة العالمية الموسعة، حينما تقام القرعة في مقر فيفا بمدينة زيوريخ السويسرية، يوم الجمعة 13 ديسمبر المقبل.

بعد توسيع نطاق المشاركة في الحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض ابتداءً من نسخة عام 2026، ارتفع عدد المقاعد المخصصة للمنتخبات الأوروبية من 13 إلى 16 مقعدًا، علمًا بأن النسخة المقبلة من البطولة ستكون هي الأكثر شمولًا على الإطلاق، حيث ستشهد مشاركة ما مجموعه 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ كأس العالم.

موعد انطلاق تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

يذكر أن التصفيات الأوروبية لـ مونديال 2026، ستقام بين شهري مارس 2025 ونوفمبر 2025، حيث ستُجرى بنظام المجموعات المعهود.

وسيتم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة، حيث تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يكون التأهل المباشر للمونديال من نصيب متصدر كل مجموعة.

أما المقاعد الأوروبية الأربعة المتبقية، فسيتحدد مصيرها في مارس 2026 عندما تُقام منافسات الملحق الأوروبي، الذي يضم 16 منتخبًا، وهي المنتخبات الـ12 المحتلة للمركز الثاني في مرحلة المجموعات من التصفيات، والرباعي الأعلى ترتيبًا من المنتخبات المتصدرة لمجموعات دوري الأمم الأوروبية في نسخة 2024 - 2025، والتي لم تتأهل مباشرة لكأس العالم من خلال تصدر مجموعاتها في التصفيات ولم تصل إلى الملحق الأوروبي من خلال احتلال المركز الثاني في مرحلة المجموعات.

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