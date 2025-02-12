أبو الغيط: ترامب لا يريد أخذ الشرق الأوسط لكنه يضغط على أهل غزة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه "يجب على العالم العربي والمصريين والأردنيين والسعوديين، وكل القوى المؤثرة في هذه المنطقة، حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا".

الأطروحات الأمريكية غير مقبولة عربيا أو فلسطينيا

جاء ذلك في كلمته خلال أعمال قمة الحكومات العالمية المنعقدة في إمارة دبي، اليوم الأربعاء، التي تحدث فيها عن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتصريحاته الخاصة بالشرق الأوسط.

وأضاف أبو الغيط: "لا أستطيع أن أقول إن ترامب، يفكر في أخذ الشرق الأوسط، لكن من وجهة نظري أنه يضغط على أهل غزة".

وتابع أبو الغيط أن "الأطروحات الأمريكية غير مقبولة عربيا أو فلسطينيا"، مشيرًا إلى أن تصريحات ترامب، التي قال فيها إنه سيفرض رؤيته بسلطة الولايات المتحدة الأمريكية، تمثل "ضربة للأمم المتحدة والقانون الدولي وقوانين الحرب".

أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي

وانطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات اليوم أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة، حيث تشهد مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6 آلاف مشارك.



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