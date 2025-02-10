تهور سياسي!

أدق وصف على ما يفعله ويقوله ترامب هو تهورسياسي! فخلال ثلاثة أسابيع فقط من حكمه عادى العالم جميعه تقريبا.. المكسيك وكندا والصين وأوروبا والفلسطينيين والعرب والمسلمين.. وهذا أمر يدعو للتعجب والدهشة والتساؤل أيضا عن دور مؤسسات الدولة العميقة الآن فى أمريكا!



فقد سارع بزيادة الرسوم الجمركية على صادرات كندا والمكسيك والصين للسوق الأمريكية ففرضت على أمريكا هذه الدول زيادات فى الرسوم الجمركية على واردات أمريكا إليها.. وأعلن عن عزمه الاستيلاء على قناة بنما وامتناع السفن الامريكية التى تمر بها عن دفع رسوم العبور فرفضت بنما..

ووضع اليد على جزيرة جرين لاند الأمر الذى استدعى إعلان الناتو دفع قوات منه للدفاع عنها إذا أقدم ترامب على السيطرة عليها.. وتهجير أهل غزة لتعميرها ليواجه بعاصفة رفض عالمية وليست فلسطينية أو عربيية فقط!



وإزاء ذلك اضطر ترامب إلى التراجع بعد أن انتفض العالم كله فى وجهه.. فهو أرجأ زيادة الرسوم الجمركية على المكسيك لمدة شهر، وقبل بالتفاوض مع الصين حول الرسوم الجمركية، وقال إن مشروعه لتهجير أهل غزة ليس عاجلا، ونفى كلامه السابق حول إرسال قوات أمريكية إلى غزة لامتلاكها والسيطرة عليها.



إن ما يفعله ترامب الآن لم يحدث من قبل فى العالم سواء قبل الحرب العالمية أو بعدها.. إن القادة الذين صنعوا إمبراطوريات بالقوة العسكرية فعلوا ذلك تدريجيا وعلى مراحل، ولم يستعدوا الجميع فى وقت واحد.. لكن ترامب فعل كل شىء من قبيل التهور السياسى فى مواجهة خصومه فى الداخل والعالم فى الخارج..

إنه الآن يواجه عالما يجمعه الرفض له ولسياساته وقراراته.. وهذا أمر شديد الغرابة والأغلب أنه من المستحيل أن يستمر ويدوم، والدليل على ذلك أن مساعديه يسعون وراءه الآن لتنقيح ما يقول ويصرح به ويفعله!

الأغلب أن الدولة العميقة فى أمريكا لن تتحمل ذلك التهور السياسى طويلا وأنها لن تقبل باستمراره طويلا وسوف تسعى لوقفه أو تخفيض وتيرته على الأقل.

إذن نحن مقبلون على توتر سياسى داخل أمريكا ذاتها سيكون له بالطبع تداعياته على العالم كله للأسف الشديد.

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