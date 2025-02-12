الأربعاء 12 فبراير 2025
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أخبار مصر

أبرزها تلف الأجهزة، الكهرباء تحدد أضرار سرقة التيار

سرقة الكهرباء
سرقة الكهرباء
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عددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أضرار ارتفاع نسبة الفقد الكهربائي وسرقة التيار بدون وجه حق، خاصة أنه يتسبب في أضرار كبيرة على الشبكة الموحدة للكهرباء ويؤثر على انتظام الخدمة للمواطنين.

أضرار سرقة التيار الكهربائي

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر  أضرار سرقة التيار الكهربائي كالتالي:

  • زيادة نسبة الفقد فى الشبكة القومية للكهرباء وهي التي تحدث نتيجة استخدام الطاقة الكهربائية من الشبكة دون الحصول على قيمتها.
  • تعرض الشبكة القومية لمشاكل فنية نتيجة وجود أحمال إضافية عليها بسبب السرقات وهي تكون غير معروفة لدى شركات التوزيع.
  • تكبد الدولة خسائر مالية ضخمة بشكل سنوي وعدم تحديد الاحتياجات الفعلية للمستهلكين من التيار الكهربائى التأثير على مستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين.
  • انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.
  • تذبذب فى الجهد الكهربائي.
  • حدوث ماس كهربائى وتلف فى الأجهزة الكهربائية.
  • التأثير على دراسات أسعار بيع الكهرباء.

نصائح التأكد من سلامة عدادات الكهرباء

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين لاختيار عدادات الكهرباء للتأكد من سلامتها وهي كالتالي:

  • فصل جميع أجهزة المنزل عن طريق فصل الفيش وليس مفاتيح اللوحة.
  • تسجيل قراءة العداد بالنسبة للعداد الميكانيكي والديجيتال بعد فصل كافة الأجهزة.
  • في حالة العدادات مسبقة الدفع يتم تسجيل الرصيد المتبقى بالعداد بعد فصل كافة الأجهزة.
  • بعد 15 دقيقة من الفصل يتم إعادة تشغيل الأجهزة وتسجيل القراءة مرة أخرى أو المبلغ المتبقى.
  • في حالة كون قراءة العداد ثابتة أو المبلغ ثابت فيجب التأكد من سلامة العدادات وفي حالة تغير القراءة أو المبلغ المتبقى يجب على المواطن التوجه للشركة لطلب فحص العداد معمليًا.

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