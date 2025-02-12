الأربعاء 12 فبراير 2025
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7 شروط أساسية لصحة محاضر سرقة الكهرباء

سرقة الكهرباء
سرقة الكهرباء

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة شروط يجب توافرها عند تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي لضمان صحته حتى يتم محاسبة المخالفين بالجرائم المنصوص عليها بالقانون.

شروط صحة محاضر سرقة التيار الكهربائي

وتضمنت الشروط التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لضمان صحة محضر سرقة الكهرباء وهي كالتالي:

  • أن يكون الضبط بناءً على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس من خلال المرور العشوائي.
  • أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.
  • إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثيا وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
  • إذا كان تقرير الضبط محررا من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.
  • تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.
  • أن يتضمن التقرير وصفا واضحا للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة
  • أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد

عقوبة سرقة الكهرباء 

وينص القانون المصري على عقوبات صارمة لردع جرائم سرقة التيار الكهربائي، وفقًا لأحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 تشمل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف جنيه وثلاثين ألف جنيه. وفي بعض الحالات، يتم مضاعفة العقوبة عند تكرار الجريمة، بما يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الظاهرة.

وتُلزم شركات الكهرباء مرتكبي هذه الجريمة بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، مع تحميلهم رسوم إضافية تمثل أضعاف الفاتورة الحقيقية، كإجراء لتعويض الخسائر المترتبة على الاستهلاك غير المشروع.

وتتجاوز خطورة سرقة الكهرباء مجرد الأضرار المادية؛ فهي تُلقي بظلالها على استقرار الشبكة الكهربائية وتؤدي إلى انقطاعات متكررة، مما يؤثر على حياة ملايين المواطنين. كما أن هذه السرقات تُثقل كاهل الموازنة العامة، حيث تضطر الدولة إلى تغطية العجز الناجم عن استنزاف موارد الكهرباء.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتوعية المواطنين بخطورة هذه الممارسات، فإن التصدي لها يتطلب تعزيز آليات الرقابة وتطوير تقنيات كشف التلاعب بالعدادات، بالإضافة إلى نشر الوعي المجتمعي حول أهمية احترام القانون والالتزام بسداد المستحقات المالية.

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