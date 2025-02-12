دراسة تحذر من إعادة استخدام الزيت لقلي الطعام: يسبب السرطان وتصلب الشرايين

حثت دراسة جديدة على ضرورة خفض استهلاك المواطنين من الزيت بنسبة 10% لمكافحة وباء السمنة.

أوضحت الدراسة أن الإفراط في تناول الزيت لا يؤدي فقط إلى السمنة، بل يزيد أيضًا من مخاطر اضطرابات نمط الحياة مثل أمراض القلب والسكري في جميع الفئات العمرية بحسب Times of india.

ما هي الكمية الزائدة من زيت الطهي؟



يجب على الشخص البالغ أن يستهلك ما بين ملعقتين إلى أربع ملاعق كبيرة من الزيت يوميًا - حسب العمر والجنس ومستوى النشاط البدني - من أجل الحصول على الأحماض الدهنية الأساسية.

زيوت الطهي غنية بالسعرات الحرارية وتعزز تخزين الدهون في الجسم، وخاصة تلك التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة.

ومع مرور الوقت، يؤدي الإفراط في تناولها إلى اختلال توازن الطاقة، ويخزن الجسم المزيد من الدهون أكثر مما يحرق.

كما أن الدهون غير الصحية العالية في الزيت قد تسبب اختلالات هرمونية تتداخل مع تنظيم الشهية، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة من الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن.



المخاطر الصحية الناتجة عن الإفراط في تناول الزيت



تعمل الدهون المشبعة العالية في زيت النخيل وزيت جوز الهند والسمن على خفض مستويات الكوليسترول الجيد ورفع مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) - مما يتسبب في تكوين تصلب الشرايين ويزيد من فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تحتوي الزيوت المهدرجة جزئيًا على دهون متحولة تؤدي إلى الالتهاب ومقاومة الأنسولين وزيادة مخاطر الاضطرابات الأيضية مثل مرض السكري من النوع 2.

يجب استخدام زيوت الطهي الصحية مثل زيت الزيتون أو زيت الخردل أو زيت الكانولا أو زيت عباد الشمس لأنها تحتوي على نسبة منخفضة نسبيًا من الدهون المشبعة.

ويحتوي زيت الأفوكادو وزيت الزيتون وزيت بذور الكتان على دهون أحادية غير مشبعة وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تدعم إدارة سكر الدم بشكل أكثر فعالية ووظائف القلب الصحية.

هل إعادة استخدام الزيت للقلي آمن؟



يؤدي الاستخدام المتكرر لزيت الطهي إلى تكوين مواد كيميائية خطيرة مثل الأكرولين والألدهيدات والجذور الحرة التي تزيد من الدهون المتحولة في الزيت وتسبب الإجهاد التأكسدي الذي يؤدي بدوره إلى الالتهاب ومقاومة الأنسولين وأمراض القلب.

وعلى المدى الطويل، يمكن أن تؤدي الشوائب المتكونة في الزيت المعاد تدويره إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي ومشاكل عصبية وحتى السرطان.



من الأفضل دائمًا استخدام زيت طازج للقلي العميق.

خطورة نسبة الزيت العالية في الأطعمة التي تباع في الشوارع والوجبات الخفيفة



الأطعمة المقلية من الأطعمة الأساسية في النظام الغذائي، ولكنها تحتوي على عدد من السعرات الحرارية والدهون غير الصحية والصوديوم المفرط.

ويساهم ارتفاع نسبة الزيت في مثل هذه الأطعمة في زيادة الوزن، والدهون المتحولة في الزيت تسبب مقاومة الأنسولين وارتفاع نسبة الكوليسترول والالتهابات.



إذا تم استهلاكها بشكل مفرط، يمكن أن تؤدي هذه الأطعمة إلى أمراض نمط الحياة مثل مرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم واضطرابات القلب ويجب على المرء الحد من تناولها، إن لم يكن التوقف عن تناولها تمامًا، من أجل صحة أفضل.



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