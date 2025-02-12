"الصحة" تكشف أهم المخالفات داخل مستشفيي شبرا والمنيرة العام بالقاهرة بعد حملة تفتيش موسعة

استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة.

رصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني، استهدفت محافظة القاهرة، وتضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية، على مستشفيي شبرا العام، والمنيرة العام، ومركز طبي الزهراء، ومركز صحة الأسرة عين شمس، ومركز طبي الدلتا، ومركز طبي النهضة القديمة، وذلك لمتابعة سير العمل ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الفريق بدأ جولته بتفقد مستشفى «شبرا العام»، حيث تفقد جميع الأقسام، وتلاحظ أثناء المرور وجود نواقص في الأدوية والمستلزمات، ورواكد، وتم اتخاذ الإجراءات الفورية لتوفير النواقص، وتم التوجيه بتشكيل لجنة لتوزيع الرواكد على الأماكن الأكثر احتياجًا، كما تبين عطل المنظار الجراحى منذ سنوات، وتم التوجيه بسرعة استبداله بجهاز آخر لتشغيل الخدمة، كما تلاحظ وجود جهاز أشعة مقطعية قديم، وتم التوجيه بالتنسيق مع إدارة الأشعة لنقل الجهاز القديم واستبداله بجهاز حديث.

واستكمل «عبدالغفار» أن الفريق استكمل جولته بمحافظة القاهرة بالمرور على مستشفى «المنيرة العام»، حيث تفقد جميع الأقسام، وتلاحظ أثناء المرور وجود مستلزمات غير مخزنة بطريقة سليمة ورواكد، وتم التوجيه بسرعة اتخاذ اللازم حيال استبدال المستلزمات وضرورة اعادة توزيع الرواكد، كما تلاحظ عدم إلتزام التمريض بمعايير مكافحة العدوى، وتم عقد دورة تدريبية علي رأس العمل، كما تلاحظ قصور ببعض أعمال التسجيل الطبي، وتم التواصل مع المديرية لضرورة تدريب الفريق الطبي على أساسيات التسجيل الطبي.

زيادة بالقوى البشرية لأطباء الأطفال حديثي الولادة

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه تلاحظ أثناء المرور زيادة بالقوى البشرية لأطباء الأطفال حديثي الولادة والبالغ عددهم 33 استشاريا وأخصائيا ومساعدين أخصائي بالإضافة إلى 12 نائبا و12 طبيب زمالة، مما يفوق الحاجة الفعلية للعمل وتم التوجيه بإعادة توزيعهم على الاماكن الاكثر احتياجًا.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الفريق استكمل جولته بالمرور على «مركز طبي الزهراء» بمنطقة عين شمس، وتفقد جميع الأقسام، وتبين وجود نواقص في بعض مستلزمات مكافحة العدوى، وتم تكليف مسؤولي الإدارة الصحية لتوفير الأصناف غير المتوفرة، كما تبين عدم مطابقة قسم التعقيم لمعايير مكافحة العدوى، حيث تم توفير مكان بديل وجارى تشغيله من قبل المديرية.

وتابع «عبد الغفار»، أن الفريق استكمل جولته بالمرور على «مركز صحة الأسرة عين شمس» وأثناء المرور تلاحظ وجود نقص مستلزمات مكافحة العدوى، وتم تكليف المديرية لتوفير الأصناف غير المتوفرة، كما تلاحظ عدم استكمال بيانات المرضى بالملفات، والفريق الطبي الموجود غير مدرب علي التسجيل الطبي، وتم تكليف مسئولي الملفات بالإدارة الصحية بمتابعة استكمال البيانات وتدريب الفريق الطبي.

وأوضح «عبد الغفار»، أن الفريق قام بالمرور على «مركز طبي الدلتا» وتلاحظ أثناء المرور انخفاض معدل المترددين بعيادة تنظيم الأسرة لعدم وجود طبيب بالعيادة علي مدار الاسبوع والطبيب الموجود يعمل جزء من الوقت، وتم التواصل مع المديرية لسرعة توفير طبيب بشكل دائم، كما تلاحظ تعطل منظم الاكسجين الموجود بأسطوانة الطوارئ بالمركز وتم استبدالها في الحال من قبل مدير المنطقة الطبية، كما تم التوجيه بتلافي جميع السلبيات.

واستطرد «عبد الغفار» ان الفريق اختتم جولته بالمرور علي «مركز طبي النهضة القديمة» وتلاحظ انخفاض معدل المترددين بعيادة تنظيم الأسرة لعدم وجود طبيب بالعيادة علي مدار الاسبوع والطبيب الحالي يعمل جزء من الوقت، تم التوجيه بسرعة توفير طبيب بشكل دائم، كما تلاحظ عدم استكمال السجلات الخاصة بمتابعة الأطفال، وتم توجيه مديرة إدارة الأمومة والطفولة بالمتابعة وتلافي السلبيات.

وذكر «عبد الغفار» أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وقطاع الرعاية الأساسية، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.