الأربعاء 12 فبراير 2025
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محافظات

الفريق أسامة ربيع يبحث سبل التعاون المشترك مع السفير البنمي (صور)

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، السفير ريكاردو إيساسا السفير البنمي في القاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، تعد الزيارة هي الزيارة الرسمية الأولى للسفير، لهيئة قناة السويس منذ توليه مهام منصبه سفيرا لدولة بنما في مصر.  

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تقدير علاقات الصداقة والشراكة الممتدة 

في كلمته، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره لعلاقات الصداقة والشراكة الممتدة مع قناة بنما والتي تدعمها العديد من السمات المشتركة والأهداف الثنائية الرامية لخدمة حركة التجارة العالمية. 

 

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

وأكد الفريق أسامة ربيع على أهمية التشاور والعمل المشترك في ضوء التحديات الجيوسياسية والبيئية التي تفرض نفسها على صناعة النقل البحري، مبديا استعداده الدائم للتنسيق المشترك والعمل لتحقيق المصالح المشتركة. 

 

اتخاذ خطوات جادة نحو الارتقاء بالخدمات 

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت في اتخاذ خطوات جادة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية واللوجيستية المقدمة لعملائها، ودعمها بإضافة حزمة من الخدمات الجديدة التي لم تكن تقدم من قبل مثل خدمات صيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث، وإزالة المخلفات، وتبديل الأطقم البحرية. 

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

تطوير خدمات السياحة البحرية 

كما استعرض الفريق ربيع الجهود التي بذلتها الهيئة نحو تطوير خدمات السياحة البحرية، مشيرا في هذا الصدد  إلى الخدمات المتطورة التي تقدمها مارينا يخوت  قناة السويس بالإسماعيلية كنموذج متميز لمراين اليخوت المصرية المستدامة بمعايير ومواصفات عالمية، ضمن جهود الدولة المصرية لتشجيع سياحة اليخوت ووضع مصر على خريطة سياحة اليخوت العالمية.

 

من جانبه، أشاد السفير ريكاردو إيساسا السفير البنمي في القاهرة بالعلاقات الممتدة والتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بتنظيم فعاليات مشتركة. 

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

تبادل الخبرات بين الجانبين 

وأبدى السفير البنمي تطلعه للتعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والتسويق لاسيما تسويق خدمات السياحة البحرية التي تقدمها قناة السويس من خلال مراين اليخوت التابعة لها.

 

في ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس درع قناة السويس الجديدة إلى السفير ريكاردو إيساسا السفير البنمي. 

 

شملت الزيارة، تفقد مارينا هيئة قناة السويس لليخوت في الإسماعيلية، تلاها زيارة متحف قناة السويس.
 

 

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