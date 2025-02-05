الأربعاء 05 فبراير 2025
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أسامة ربيع: نحرص على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع الموانئ العربية (صور)

اجتماع مجلس إدارة
اجتماع مجلس إدارة اتحاد الموانيء البحرية العربية

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، حرص الهيئة على تعزيز علاقات الشراكة وأوجه التعاون مع الموانئ العربية، لاسيما في مجالات التدريب وتقديم الخدمات البحرية واللوجيستية المختلفة. 

أسامة ربيع: نحرص على تلبية متطلبات صناعة النقل البحري

أسامة ربيع: تحديات تواجه صناعة النقل البحري تتطلب تضافر كافة الجهود

جاء ذلك خلال كلمة رئيس  هيئة قناة السويس بالاجتماع الرابع والستون( ٦٤)، والجمعية العمومية (٣٢) لمجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية، بالدوحة، وذلك بحضور اللواء عصام بدوي أمين عام الاتحاد، والكابتن عبد الله محمد الخنجي الرئيس التنفيذي لموانئ قطر، والدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي المشرف على إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، وعدد من القيادات التنفيذية العربية العاملة في مجال النقل البحري.   

 

جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 

بناء استراتيجية جديدة للقناة 

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن هيئة قناة السويس تتبنى استراتيجية طموحة لتعظيم قدراتها في مجال تقديم الخدمات البحرية واللوجيستية، وتوطين الصناعات البحرية في الشركات والترسانات التابعة لها، مشيرا في هذا الصدد إلى سعى الهيئة للانفتاح على الأسواق الدولية والعربية لتسويق منتجاتها من الوحدات البحرية المعاونة. 

جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 

التطوير الكبير في قناة السويس 

واستعرض رئيس الهيئة ما شهدته قناة السويس من تطور كبير في مجال البنية التحتية مع انتهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه بما يعد نقلة نوعية ستتيح تعزيز تنافسية القناة. 

 

وتطرق إلى تداعيات اضطراب الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وتأثيراتها السلبية على تراجع معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، وحركة الصادرات والواردات لعدد كبير من الدول العربية، فضلا عن انخفاض معدلات التداول بالموانئ العاملة في المنطقة خلال العام الماضي، معربا عن أمله في عودة الاستقرار الدائم لمنطقة البحر الأحمر وباب المندب في ضوء المؤشرات الإيجابية التي شهدتها المنطقة خلال الآونة الأخيرة. 

 

أبرز مناقشات الاجتماع 

وشهد الاجتماع مناقشة اقتراح بإنشاء مركز إقليمي لتحقيقات الحوادث البحرية بالتعاون بين هيئة قناة السويس، وأمانة اتحاد الموانئ العربية، من خلال إجراء أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة للهيئة تحقيقات الحوادث البحرية، ورفع نتائجها لأمانة الاتحاد. 
 

 

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