نائب محافظ الإسماعيلية يشهد حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام (صور)

شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، مساء الثلاثاء، حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ ٢٦، والذي أقيم بقصر ثقافة الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال الفعالية

وجاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة نائبًا عن الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، المخرجة هالة جلال رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني لمحافظة الإسماعيلية، ولفيف من الفنانين وصناع السينما والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الإسماعيلية.

جانب من فعاليات الختام، فيتو

جانب من فعاليات الختام، فيتو

بداية حفل الافتتاح

واستهل الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عرض فيلم قصير عن أهم فعاليات المهرجان على مدار ٦ أيام.

وفي كلمتها، وجهت المخرجة هالة جلال رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ ٢٦، الشكر لكافة القائمين على تنظيم المهرجان، موجهة الشكر للواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية على دعم المهرجان وتقديم كافة التسهيلات من كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

جانب من فعاليات الختام، فيتو

جانب من فعاليات الختام، فيتو

سبب غياب وزير الثقافة

بينما تحدث الدكتور خالد جلال نائبًا عن وزير الثقافة قائلًا: "اسمحوا لي في البداية أن أنقل إلى حضراتكم تحيات وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو الذي حالت ظروف سفره في مهمة رسمية خارج البلاد دون مشاركتكم هذا الحدث الفني الهام، وإننا اليوم نلتقي على أرض بقعة عزيزة على قلب كل مصري، احتضنت ولا تزال العديد من الأحداث الثقافية والفنية الهامة، ويأتي على رأسها مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، هذا الحدث الفني العريق الذي أصبحت له مكانته الدولية، وصار نافذة سينمائية هامة تطل منها أحدث التجارب العالمية".

جانب من فعاليات الختام، فيتو

جانب من فعاليات الختام، فيتو

وأضاف: "من مميزات هذا المهرجان أنه لا يتوقف عند حد المنافسات بين الأفلام فقط، بل إن الندوات والملتقيات وورش العمل المصاحبة له تشكل إضافة لجميع المشاركين، وتفعيلًا للاحتكاك بين المدارس والرؤى السينمائية المتنوعة".

جانب من فعاليات الختام، فيتو

جانب من فعاليات الختام، فيتو

وأوضح، أود في هذا الإطار أن أذكر أن المركز القومي للسينما بوزارة الثقافة، يبذل كل الجهد من أجل تذليل كافة العقبات من أجل إنجاح المهرجان، كما أود أن أتقدم بخالص الشكر للمخرجة هالة جلال رئيس الدورة الحالية من المهرجان والعاملين معها لما بذلوه من جهد من أجل إنجاح الفعاليات، وأما التحية والتقدير لمحافظة الإسماعيلية قيادة وشعبًا لاحتفائها الدائم والفاعل من أجل إنجاح المهرجان، وهو أمر ليس بالمستغرب على هذا الشعب المضياف، ومرة أخرى أكرر تهنئة معالي وزير الثقافة لحضراتكم بنجاح هذه الدورة من المهرجان.

جانب من فعاليات الختام، فيتو

جانب من فعاليات الختام، فيتو

جانب من فعاليات الختام، فيتو

وأكد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الاسماعيلية، أن مصر دائمًا ستظل يدًا مفتوحة بالفن والثقافة والحضارة لكل فناني ومثقفي العالم، لأن الوطن الذي تكون الثقافة أحد أهم مكوناته، هو الذي يسعى دائما بخطى ثابتة نحو التقدم والرقي، وأخيرًا تحيا مصر.

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