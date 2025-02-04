الثلاثاء 04 فبراير 2025
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أسامة ربيع: تحديات تواجه صناعة النقل البحري تتطلب تضافر كافة الجهود

مشاركة الفريق أسامة
مشاركة الفريق أسامة ربيع بفعاليات المؤتمر، فيتو

شارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض سيتريد قطر للنقل البحري Seatrade 
Maritime Qatar. 

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الفريق أسامة ربيع يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات

 

منظموا المؤتمر 

يذكر ان المؤتمر  تنظمه وزارة المواصلات القطرية تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات القطري، بالتعاون مع شركة Informa Markets وبالشراكة مع شركة مواني قطر، وذلك على مدار يومين من ٤_ ٥ فبراير الجاري، بالدوحة، بحضور أرسينيو دومينجيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية" IMO"، والدكتور رميح بن محمد الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية نائب وزير النقل للخدمات اللوجستية، والعديد من الشخصيات الفاعلة في المجتمع الملاحي.  

 

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

تلبية الدعوة القطرية 

يأتي مشاركة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس،  تلبية لدعوة سعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات القطري، والكابتن عبدالله محمد الخنچي الرئيس التنفيذي لشركة مواني قطر، ومن المقرر أن تتضمن جلسات المؤتمر مناقشة القضايا الملحة المرتبطة بصناعة النقل البحري، والمستجدات المتعلقة بالتقنيات التكنولوجية الحديثة. 

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

وأكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على المشاركة في الفعاليات البحرية الإقليمية والدولية لما تمثله من منصة هامة لتبادل الرؤى ومناقشة التحديات المرتبطة بالصناعة، فضلا عن ما تتيحه من فرصة للقاء كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي الدولي.  

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

وأوضح رئيس الهيئة أن التحديات الراهنة التي تواجه صناعة النقل البحري تتطلب تضافر كافة الجهود والالتفاف حول أهداف مشتركة تخدم حركة التجارة العالمية وتحقق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية. 

 

تطلع لعزيز التعاون مع المجتمع الملاحي 

وأعرب الفريق أسامة ربيع، عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الشركاء والأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي للتباحث حول سبل التعامل الإيجابي مع بدء عودة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر وباب المندب.  

 

 جدير بالإشارة، بأنه من المقرر أن تقام على هامش فعاليات المؤتمر عدة لقاءات واجتماعات ثنائية تجمع الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بممثلي عدد من غرف الملاحة الدولية والعديد من الشخصيات الفاعلة في المجتمع الملاحي الدولي. 
 

                  
 

 

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