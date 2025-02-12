اشتباكات بين قوات الاحتلال ومقاومين في مخيم نور شمس

ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن اشتباكات اندلعت وتبادل إطلاق نار بين قوات الاحتلال الإسرائيلية ومقاومين في مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية.

اشتباكات المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال

وتجدر الإشارة إلى أن ومخيم نور شمس هو أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، أُنشئ عام 1950 على بعد حوالي 3 كيلومترات شرق مركز مدينة طولكرم، وبلغ عدد سكانه عام 2022 أكثر من 13 ألفا.

مخيم نور الشمس في الضفة الغربية

وسمي نسبة إلى معتقل نور شمس، الذي استخدمه البريطانيون سجنا خلال احتلالهم فلسطين عام 1919.

استهدفته نيران قوات الاحتلال الإسرائيلي طوال تاريخه فقدم كثيرا من الشهداء، وتعرض لقصف صاروخي متكرر وحصار مستمر، وشهد اشتباكات أبرزها مع كتيبة طولكرم بين عامي 2023 و2024.

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