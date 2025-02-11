الأربعاء 12 فبراير 2025
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حوادث

إخلاء سبيل 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي

محكمة أمن الدولة،
محكمة أمن الدولة، فيتو

قررت محكمة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل 5 متهمين بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، والترويج للشائعات المحرضة ضد الدولة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق مع المتهمين بالقضية في حضور عدد من المحامين الموكلين عنهم، وذلك في ضوء التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن، والتي جاء بها ارتكابهم للجرائم موضوع الاتهامات، وحققت سابقًا، مع متهمين آخرين في القضية، وأمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

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محكمة أمن الدولة العليا التواصل الاجتماعي أمن الدولة أجهزة الأمن

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