القبض علي سيدة متهمة بدهس صاحب عربة كارو بالطالبية

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض علي سيدة متهمة بدهس صاحب عربة كارو بدائرة قسم شرطة الطالبية..

والتحفظ علي سيارتها الملاكي المتسببة في الحادث،حيث اعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق أنها ارتكبت الواقعة بدون قصد وعن طريق الخطأ، وأضافت إنها كانت تسير بطريقها وأثناء السير فوجئت بعربة كارو أمامها وبطريق الخطأ اصطدمت بها ونتح عنه وفاة صاحبها الذي كان يقودها.



وتلقى رئيس قطاع الغرب، العميد عمرو حجازي، إخطارًا من رئيس مباحث الطالبية، المقدم عبد الحميد مرسي، يفيد بأنه أثناء سير سيارة ملاكي تقودها سيدة تبلغ 40 عامًا، بسرعة جنونية، اصطدمت بعربة كارو يقودها شاب يُبلغ من العمر 18 عامًا، ما أسفر عن وفاته في الحال، حيث تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة. واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة التحقيق في الواقعة.



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