الأربعاء 01 يناير 2025
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حوادث

السجن يغيب حمو بيكا وسعد الصغير عن إحياء حفلات رأس السنة

حمو بيكا يتغيب عن
حمو بيكا يتغيب عن احياء حفلات ليلة راس السنة، فيتو

غاب عدد من المطربين ومؤدي المهرجانات عن احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة والتي اعتادوا إحياءها لاتهامهم في قضايا تنظره المحاكم حاليًّا.

 بعض القضايا التي ما زال بعضهم ينتظر الحكم والبعض الآخر أسدلت المحكمة قرارها ويقضي عقوبته في السجن، وفي التقرير التالي نبرز أبرز هؤلاء المطربين.

 

مؤدي المهرجانات حمو بيكا خلف قضبان سجن برج العرب

يعيش الان مؤدي المهرجانات حمو بيكا خلف قضبان سجن برج العرب لقضاء عقوبة صدرت ضده بالحبس لمدة شهرين في قضية اقامة حفل غنائي بعنوان وش غضب  دون تصريح من النقابة، منذ 6 سنوات، بعد القبض عليه في كمين مروري بمنطقة الزمالك.

 

والحكم الصادر ضد مؤدي أغاني المهرجانات، كانت بدايته في صيف 2018، عندما رصدت قوة أمنية من قسم شرطة الدخيلة وجود مظاهر احتفالية بشاطئ البيطاش الخاص وتوافد جماهير تمهيدًا لإقامة حفل غنائي بعنوان "وش غضب"، يقيمه حمو بيكا دون تصريح.

وبعد إلغاء الحفل، حرر محامي نقابة الموسيقيين بالإسكندرية، بلاغ بتضرره من المطرب المذكور لقيامه بتنظيم حفل غنائي دون الحصول على تصريح من النقابة.

وبإحالة البلاغ الذي حمل رقم 13812 لسنة 2018 إداري الدخيلة، إلى محكمة جنح الدخيلة أصدرت قرارها بحبس حمو بيكا 3 أشهر، على خلفية مزاولة مهنة الغناء، وإذاعة حفل سمعي وبصري، دون الحصول علي ترخيص من وزارة الثقافة.

 

سعد الصغير في سجن الاستئناف

يُقضي  المطرب الشعبي سعد الصغير فترة عقوبته داخل السجن، في العقوبة الصادرة ضده من محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 3 سنوات، على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة حاول تهريبها عبر مطار القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى البلاد فور قدومه من الخارج.

 

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

فيما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لـ جوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين، هذا وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

 

عصام صاصا يقضي عقوبة في السجن لتعاطي المخدرات 

 تسببت قيادة المطرب عصام صاصا  المتهورة بسيارته، وهو في حالة تعاطي مواد مخدرة، بتواجده في السجن وقضاءعقوبة 6 أشهر خلف القضبان في اتهام وجه له باصطدامه بشخص أثناء عبوره الطريق الدائري، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وقد ألقي القبض على صاصا وصدور حكم ضده بالحبس 6 أشهر، في الاتهام الخاص بتعاطي وحيازة مواد مخدرة، بعد تصالحه مع أسرة الضحية، والتي من المقرر أن تنتهي عقوبتها الصادرة ضده والتي يقضيها خلف قضبان السجن في شهر يناير المقبل على أن يعود بعدها لعمله والحفلات التي تم إلغائها الفترة الماضية بسبب الظروف التي مر بها.

 

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