المستشار الألماني يهدد ترامب بـ"رد أوروبي سريع"

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن الاتحاد الأوروبي سيرد بشكل سريع على الرسوم الجمركية التي أعلن الرئيس دونالد ترامب فرضها على واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة.

رسوم دونالد ترامب الجمركية

وقال شولتس اليوم الثلاثاء على هامش حوار مع مواطنين في مدينة لودفيجسفلده شرقي ألمانيا إن "الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يرد بسرعة وسيفعل ذلك".

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يعد منطقة اقتصادية قوية للغاية ولديه وسائل خاصة به لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف:" لكن يجب أن يكون الهدف هو عدم الإبقاء على الرسوم الجمركية في نهاية المطاف، سواء على هذا الجانب أو على الجانب الآخر. ومع ذلك، إذا لزم الأمر، يمكننا أيضا فرض رسوم جمركية بأنفسنا".

وأشار شولتس إلى أن الرد الأوروبي يمكن أن يكون سريعا، وتابع:" نحن على تواصل وثيق مع المفوضية الأوروبية بهذا الخصوص".

ولم تحدد المفوضية الأوروبية بعد كيف سيكون ردها على هذه الإجراءات.

الرسوم الأمريكية تمثل تهديدا كبيرا للإنتاج في الاتحاد الأوروبي

واعتبر اتحاد شركات صناعة الصلب الأوروبية أن الرسوم الأمريكية الجديدة التي تم الإعلان عنها، تمثل تهديدا كبيرا للإنتاج في الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب أعلن في وقت سابق عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أن هذه الرسوم ستطبق دون استثناء على جميع الدول.

وبحسب مصادر في البرلمان الأوروبي، فإن الرد الأوروبي سيأتي في الأول من أبريل المقبل حيث صرح رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بيرند لانجه، في مدينة ستراسبورج بقوله:" إذا لم نتوصل إلى اتفاق بحلول 12 مارس، ونواصل بالطبع المفاوضات الآن، فسيتم فرض الرسوم الجمركية المضادة اعتبارا من الأول من أبريل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.