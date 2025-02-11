فرختين بـ 135 جنيها والأرز بـ 25، إقبال كبير على "أهلا رمضان" في بورسعيد (صور)

شهد معرض أهلا رمضان في محافظة بورسعيد، إقبالا كبيرا، مساء اليوم الثلاثاء، من المواطنين فور افتتاحه، والذي أقامته الغرفة التجارية أمام مسجد الكريم نهاية شارع كسرى.

معرض أهلا رمضان ببورسعيد، فيتو

تخفيضات هائلة على الأسعار في معرض أهلا رمضان ببورسعيد

وتضمن المعرض المُقام على مساحة 1000 متر مربع، تخفيضات على الأسعار داخل 23 قسمًا لبيع السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان المبارك، حيث بلغ سعر كيلو بط فلاحي 100 جنيه بدلا من 120 جنيها، كيلو صدور مخلية "بانيه" 200 بدلا 230 جنيها، وكيلو لحم مفروم 200 جنيه بدلا من 240 جنيها، 2 فرخة بـ 135 بدلا من 150 جنيها، نص كرتونة بيض أحمر 80 جنيها بدلا من 85 جنيها، ونص كرتونة بيض أبيض 77.5 بدلا من 82.5 جنيه، ونصف كرتونة بيض بلدي 75 جنيها بدلا من 80 جنيها، وكيس سكر أبيض 900 جرام 28 جنيها بدلا من 30 جنيها، وكيلو أرز 25 جنيها بدلا من 28 جنيها، وكيلو دقيق فاخر 20 جنيها بدلا من 25 جنيها.

معرض أهلا رمضان ببورسعيد، فيتو

اقبال منقطع النظير على معرض أهلا رمضان ببورسعيد

ومن جانبه، أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، على أن الإقبال الكبير من أبناء بورسعيد على معرض أهلا رمضان خير دليل على نجاح المعرض في تحقيق الهدف منه، بتوفير السلع المختلفة خاصة الأساسية بكميات كبيرة وجودة مرتفعة، وأسعار مخفضة يلمسها المواطنين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه جميع دول العالم، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة بورسعيد.

تخفيضات هائلة على الأسعار في معرض أهلا رمضان ببورسعيد، فيتو

وأعرب عن ارتياحه لردود الفعل الإيجابية من المواطنين زوار المعرض حتى الآن، مؤكدا على استمرار الجهود لضمان استمرار المعرض على نفس المستوى الحضاري المميز، والعمل على تطويره باستمرار والعلاج الفوري لأي سلبيات أو شكاوى من المواطنين.

تخفيضات هائلة على الأسعار في معرض أهلا رمضان ببورسعيد، فيتو



وكان اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، ومحمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، قد افتتحا، المعرض، بحضور جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية ووسائل الإعلام المختلفة.

معرض أهلا رمضان ببورسعيد، فيتو

تخفيضات هائلة على الأسعار في معرض أهلا رمضان ببورسعيد، فيتو

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