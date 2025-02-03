بتخفيضات تصل لـ 30%، تعرف على أماكن معارض أهلا رمضان في الإسكندرية

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية اليوم عن انطلاق معارض أهلا رمضان بالإسكندرية، من خلال فروع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

وأكدت مديرية التموين، أنه تم تدشين ١٢ معرضا لأهلا رمضان في ١٢ فرعا من فروع المجمعات الاستهلاكية موزعة جغرافيا على أنحاء المحافظة، والتى تعرض جميع السلع الغذائية المرتبطة بالشهر الفضيل من البلح والتمور والزبيب وجوز الهند وقمر الدين والزيوت والسمن والسكر والأرز والمكرونات والدقيق واللحوم الطازجة والدواجن وغيرها،و ذلك بأسعار تنافسية عن مثيلتها بالأسواق تصل لـ ٣٠ % لبعض السلع، وتتمثل هذه المعارض فى الفروع الآتية معرض مجمع أبو طالب بأبو قير ومعرض مجمع السيوف بالسيوف ش جمال عبد الناصر ومعرض مجمع الجويلى برشدى طريق الحرية.

و شملت فعاليات معرض اهلا رمضان فى بعض المجمعات الاستهلاكية ومنها معرض مجمع بجناكليس طريق الحرية ومعرض مجمع بلوكلى طريق الحرية، ومعرض مجمع محرم بك بمحرم بك ومعرض مجمع وهدان بالمنشية ومعرض مجمع الازاريطة بالازاريطة ومعرض مجمع ابو العباس ببحرى ومعرض مجمع البيطاش بالعجمى ومعرض مجمع سيدى مسعود بالعامرية ومعرض مجمع برج العرب ببرج العرب أمام المسجد الكبير.

وشدد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية على جميع الأجهزة الرقابية للمديرية بضرورة متابعة معارض أهلا رمضان ومتابعة توافر السلع المعروضة بكميات كبيرة وجودة عالية و التأكد من الإعلان عن الأسعار ومتابعة المعارض يوميا،وتتوالى خلال الأيام القادمة افتتاح معارض أخرى لأهلا رمضان.

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