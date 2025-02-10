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محافظات

بدء تجهيز معارض "أهلًا رمضان" لتوفير السلع بأسعار مخفضة بالبحيرة

معارض اهلا رمضان
معارض اهلا رمضان

وجهت الدكتورة جاكلين عازر -  محافظ البحيرة، بتكثيف الجهود والاستعداد الكامل لتجهيز معارض "أهلًا رمضان"، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والرمضانية بأسعار مخفضة، بما يضمن استقرار الأسواق ويخفف الأعباء عن كاهل الأسر.

إفتتاح معارض أهلا رمضان

حيث من المقرر افتتاح معارض أهلا رمضان بكافة مدن ومراكز البحيرة، للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها، كما تضم تلك المعارض كافة إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات والجودة، بالإضافة إلى التوسع في إقامة معارض وأسواق اليوم الواحد في مختلف مراكز البحيرة، وزيادة مدتها إلى يومين لضمان وصول الخدمات لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

توفير السلع الأساسية والرمضانية

وتؤكد محافظ البحيرة ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان توفير السلع الأساسية والرمضانية بأسعار تنافسية تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين مع ضرورة وضع قائمة أسعار واضحة ومحددة وثابتة بكافة المعارض.

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الدكتورة جاكلين عازر البحيرة أهلا رمضان اسعار مخفضة استقرار الأسواق
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