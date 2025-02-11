الثلاثاء 11 فبراير 2025
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استعدادات غرفة بورسعيد لافتتاح معرض أهلا رمضان اليوم (صور)

الاستعدادات لافتتاح
الاستعدادات لافتتاح معرض أهلا رمضان ببورسعيد، فيتو

 تستعد الغرفة التجارية برئاسة محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، لافتتاح معرض "أهلا رمضان" في دورته العاشرة على التوالي، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء.

ومن المرتقب أن يقام معرض أهلا رمضان ببورسعيد أمام مسجد الكريم والكائن بنهاية شارع كسرى في حي المناخ.

الغرفة التجارية ببورسعيد، فيتو 
الغرفة التجارية ببورسعيد، فيتو 

خصومات في معرض أهلا رمضان ببورسعيد

 وأعلنت الغرفة التجارية ببورسعيد في تصريحات صحفية أن المعرض يهدف لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بجودة عالية وكميات وفيرة وتخفيضات على الأسعار تصل إلى 30%، فضلا عن هدايا ومفاجأت يومية لزوار المعرض.

 

اليوم افتتاح معرض
اليوم افتتاح معرض "أهلا رمضان" ببورسعيد، فيتو 

 ومن المنتظر، أن يفتتح اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، معرض أهلا رمضان، الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتقيمه الغرفة التجارية ببورسعيد بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة بورسعيد.

الاستعدادات لافتتاح معرض أهلا رمضان ببورسعيد، فيتو 
الاستعدادات لافتتاح معرض أهلا رمضان ببورسعيد، فيتو 

الغرفة التجارية ببورسعيد تتحمل تكاليف معرض أهلا رمضان

ومن جانبها أعلنت الغرفة التجارية ببورسعيد تحمل كافة تكاليف إقامة معرض أهلا رمضان مقابل قيام العارضين المشاركين بعرض السلع الغذائية وغير الغذائية المختلفة بتخفيضات على الأسعار يلمسها المواطنين، وأقل بشكل ملحوظ عن مثيلتها في الأسواق خارج المعرض.

الاستعدادات لافتتاح معرض أهلا رمضان ببورسعيد، فيتو 
الاستعدادات لافتتاح معرض أهلا رمضان ببورسعيد، فيتو 

كما حرصت الغرفة على مشاركة عدد أكبر من العارضين داخل معرض أهلا رمضان مقارنة بالنسخ السابقة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تواجد أكثر من عارض لنفس السلعة لتحقيق التنافس الإيجابي بين العارضين.

 

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