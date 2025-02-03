البلح يبدأ من 15 جنيها وقمر الدين بـ 25، أسعار الياميش في "أهلا رمضان" بالدقهلية (فيديو)

أجرت “فيتو” بثا مباشرا تحت عنوان “الكركدية من 100 لـ 180 والبلح من 15 لـ 40 وقمر الدين يبدأ من 25 جنيها.. أسعار الياميش في معارض أهلا رمضان بالدقهلية بتخفيضات تصل إلى 30%”.

وشهد مراسم افتتاح معرض أهلا رمضان أسفل الغرفة التجارية أمام قصر ثقافة المنصورة كل من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية والمحاسب علي حسن وكيل تموين الدقهلية والدكتورة شيماء الهندي مدير عام الغرفة التجارية والدكتورة وفاء عثمان مدير إدارة مشروعك بمحافظة الدقهلية والدكتور أيمن موسي رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وكان في استقبال المحافظ المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية والمحاسب سامي سلطان نائب رئيس الغرفة التجارية والمحاسب محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة والعميد خالد دويدار رئيس مباحث تموين الدقهلية.

واشاد محافظ الدقهلية بالسلع المتوافرة داخل معرض أهلا رمضان ومستلزمات الشهر الكريم بتخفيضات تصل إلي 35% في معظم السلع التموينية.

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