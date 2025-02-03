الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

البلح يبدأ من 15 جنيها وقمر الدين بـ 25، أسعار الياميش في "أهلا رمضان" بالدقهلية (فيديو)

افتتاح معرض اهلا
افتتاح معرض اهلا رمضان بالدقهلية، فيتو

أجرت  “فيتو” بثا مباشرا تحت عنوان “الكركدية من 100 لـ 180 والبلح من 15 لـ 40 وقمر الدين يبدأ من 25 جنيها.. أسعار الياميش في معارض أهلا رمضان بالدقهلية بتخفيضات تصل إلى 30%”.

 

وشهد مراسم افتتاح معرض أهلا رمضان أسفل الغرفة التجارية أمام قصر ثقافة المنصورة كل من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية والمحاسب علي حسن وكيل تموين الدقهلية والدكتورة شيماء الهندي مدير عام الغرفة التجارية والدكتورة وفاء عثمان مدير إدارة مشروعك بمحافظة الدقهلية والدكتور أيمن موسي رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

وكان في استقبال المحافظ المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية والمحاسب سامي سلطان نائب رئيس الغرفة التجارية والمحاسب محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة والعميد خالد دويدار رئيس مباحث تموين الدقهلية.

 

 

 

واشاد محافظ الدقهلية بالسلع المتوافرة داخل معرض أهلا رمضان ومستلزمات الشهر الكريم بتخفيضات تصل إلي 35% في معظم السلع التموينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

افتتاح معرض أهلا رمضان الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة محافظة الدقهلية الصغيرة والمتوسطة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رئيس الغرفة التجارية حي شرق المنصورة لمشروعات الصغيرة والمتوسطة معرض أهلا رمضان مشروعات الصغيرة والمتوسطة

مواد متعلقة

التموين: تخصيص ركن ثابت لمعارض أهلا رمضان بأسواق اليوم الواحد

التموين تعلن موعد انطلاق معارض أهلا رمضان وأماكنها

الغرفة التجارية ببورسعيد تستعد لإقامة معرض "أهلا رمضان"

أماكن إقامة معارض أهلا رمضان 2025 في المحافظات
ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة ومعظم التوربينات متوقفة، والخبراء يكشفون السر

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

زيادة المرتبات والمعاشات، موعد إعلان وإقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

خبير يحذر من كارثة: وحش البحر المتوسط يثور ويهدد دول المنطقة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا بالاسم ورقم الجلوس

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة

بعد عرض الزمالك، كولر يصدم محمد شريف

أقرب صفقة محلية للأهلي قبل إغلاق الميركاتو الشتوي

منوعات

المزيد

مذيعة سورية تطلب مساعدة أحمد الشرع لمعرفة مصير أخيها

طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بتهمة تقديم محتوى هابط، محكمة عراقية تقضي بحبس تيكتوكر شهير

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بحركة التعاملات

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية (آخر تحديث )

32 جنيها سعر السكر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

أسرع 5 أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متصلة أم منفصلة؟ أمين الفتوى يوضح كيفية قضاء أيام رمضان الفائتة

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقتها بمواجهة تحديات وصعوبات

معنى مبثوثة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة الغاشية

المزيد
الجريدة الرسمية