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حوادث

مصرع عامل على يد زميله خلال مشاجرة فى العجوزة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل عامل زميله إثر مشاجرة بينهما بمنطقة العجوزة.

مصرع عامل على يد زميله فى العجوزة 


تعود تفاصيل الواقعة لتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في العجوزة.

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وانتقل رجال المباحث وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص أن عامل جمع قمامة، أنهى حياة زميله، بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما متعلقة بجمع القمامة.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الأجهزة الأمنية النيابة العامة مديرية أمن الجيزة منطقة العجوزة

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