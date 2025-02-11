الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدا، استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه في سب إعلامية شهيرة

كروان مشاكل
كروان مشاكل

تنظر غدا الأربعاء محكمة مستأنف حدائق القبة، ثاني جلسات استئناف التيك توكر كروان مشاكل، على حكم حبسه 4 أشهر بتهمة سب إعلامية شهيرة.

القبض على كروان مشاكل
وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من مذيعة شهيرة تتهم فيه التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة مستأنف حدائق القبة كروان مشاكل التيك توكر كروان مشاكل

مواد متعلقة

تأجيل استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه شهرين

تأجيل أولى جلسات استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه في سب إعلامية شهيرة

اليوم، أولى جلسات استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه في سب إعلامية شهيرة
ads

الأكثر قراءة

حكم مباراة الزمالك والطلائع يحسم الجدل بشأن إيقاف زيزو

مصدر مسئول: أكثر من 103 آلاف فلسطيني عبروا معبر رفح حتى الآن

10 صور توثق لقاء ملك الأردن ودونالد ترامب في البيت الأبيض

إمام عاشور يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى المحلة (صور)

موقف العش من دعم الأهلي أمام الزمالك بعد الطرد أمام المحلة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء بشأن تعويضات أهالي الوراق

ملك الأردن خلال لقاء ترامب: ننتظر خطة مصر بشأن غزة

ملك الأردن خلال لقائه ترامب: نستقبل 2000 طفل مريض من قطاع غزة

منوعات

المزيد

خبراء يحذرون من الأضرارالناتجة عن قلة النوم

اكتشاف أنفاق غامضة رسمها ليوناردو دافنشي عام 1495 مخبأة تحت قلعة في ميلانو

احترق من الداخل، تفاصيل مروعة عن أكثر حالات الموت إيلامًا في اليابان

علماء: سطح النواة الداخلية للأرض ليس صلبا وتشوه لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

مصر وصيفًا.. المنتخبات الأكثر تتويجًا ببطولة أمم إفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لمن أرسل الله نبيه موسى؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

حفظ الأمانة والعهد، تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة المؤمنون (فيديو)

تفسير رؤية الجرح في المنام وعلاقتها بالتغلب على الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية