أخبار الرياضة اليوم، الأهلي يهزم المحلة، والزمالك يفوز على فاركو، إصابة قوية بالكتف لإمام عاشور، ونجم ريال مدريد مهدد بالسجن

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة والتى نشرها موقع فيتو ولاقت اهتمامات القراء.

مباراة الأهلي وغزل المحلة

وفاز النادي الأهلي على غزل المحلة بهدف دون رد في مباراة الفريقين على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الأول في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 56

تعرض مصطفى العش لاعب الأهلي للطرد بالدقيقة 75 أمام غزل المحلة

واعتلى الأهلي قمة ترتيب الدوري بعد هذا الفوز بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يلعب أمام حرس الحدود غدا

إصابة إمام عاشور في الكتف

تعرض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي للإصابة علي مستوى الكتف، خلال مباراة فريقه أمام غزل المحلة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وغادر إمام عاشور ملعب مباراة الأهلي أمام غزل المحلة في الدقيقة 83 متأثرا بالإصابة التي تعرض لها عقب سقوطه أرضا بعد تسديدة له علي مرمي زعيم الفلاحين.

وعلمت فيتو أن إمام عاشور من المقرر أن يخضع لأشعة خلال الساعات القادمة، للوقوف علي حجم الإصابة التي تعرض لها وموقفه من المشاركة مع الفريق أمام الإسماعيلي.

الزمالك يحقق فوزا صعبا على فاركو في الدوري الممتاز

حقق نادي الزمالك الفوز على فاركو بهدف دون رد في مباراة الفريقين بالجولة 13 للدوري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتقدم نادي الزمالك بالهدف الأول في شباك فاركو عن طريق أحمد جمال مدافع الأخير بالخطأ في مرماه بالدقيقة 40.

بحث الزمالك بعدها عن تسجيل ثاني الأهداف ولكنه لم ينجح بينما حاول فاركو تسجيل التعادل مستغلا طرد محمود جهاد لاعب وسط الأبيض في الدقيقة 85 ليخرج الفارس الأبيض بالنقاط الثلاث.

جدل حول مستقبل زيزو مع الزمالك

فجر خالد الغندور نجم الزمالك السابق، مفاجأة بشأن أحمد سيد زيزو ومشاركته في كأس العالم للأندية 2025.

وقال خالد الغندور خلال تصريحات إذاعية: “لدى معلومة بأن العين الإماراتي بدأ مفاوضاته مع زيزو، من أجل التعاقد معه لتعزيز صفوف الفريق قبل مونديال الأندية، خاصة أنه حتى الآن لا يوجد تواصل رسمي بين إدارة الزمالك ووالد زيزو الذي يعد وكيله”.

وتابع الغندور: "يحق لـ زيزو التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة الحالية، سواء الأهلي، العين الإماراتي، أو أي نادٍ آخر، خاصة أنه دخل فترة السماح التي تتيح له التوقيع بحرية دون الرجوع لناديه".

ويُعد أحمد سيد زيزو أحد الركائز الأساسية في الزمالك، حيث تألق مع الفريق خلال المواسم الماضية، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية العربية والخليجية، وسط حالة من الغموض حول مستقبله مع القلعة البيضاء.

لاعب ريال مدريد مهدد بالسجن

بات أحد لاعبي ريال مدريد الإسباني، مُهددا بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بسبب اتهامه في قضية جنسية.

وكشفت صحيفة "الكونفيدينشال" الإسبانية، أن راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد، يواجه تهمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وقعت في لاس بالماس، عندما قام مع العديد من زملائه بتصوير فتاتين دون موافقتهما، من بينهم قاصرًا.

أضافت الصحيفة الإسبانية، أن محكمة لاس بالماس رفضت طلب أسينسيو بأرشفة القضية، ولا يزال لاعب ريال مدريد متهم، بتداول الفيديو الاباحي بين زملائه مع قاصر من جزر الكناري، حيث لاحظت إحدى الفتيات أنه تم تصويرها، وقد طلبت حذف الفيديو، ولكنهم كذبوا عليها قائلين إنهم فعلوا ذلك.

وشددت الصحيفة على أن أسينسيو متهم، ليس فقط في جريمة الكشف عن الأسرار التي يمكن أن تكون جريمة بسيطة، ولكن أيضا في جريمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات بمجرد عرضه لهذا الفيديو على طرف ثالث.

وكشفت الصحيفة أيضًا، عن محادثات عبر تطبيق "WhatsApp" بين ماركو وزملائه في فئات شباب ريال مدريد، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول، وهم يتحدثون عن الواقعة، مع بعض الألفاظ البذيئة.

كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك

قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه واجه صعوبة في مباراة فاركو اليوم بسبب أرضية ملعب المباراة.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي إنه سعيد بالروح الجيدة للاعبين وتحقيق الفوز، ولابد من التركيز على المباراة المقبلة أمام بتروجت.

وتابع جروس قائلًا:" فاركو فريق جيد، ولكن الزمالك نجح في الحد من خطورة المنافس، والتوفيق حالف فريقه في الهدف الذي سجله مدافع فاركو في مرماه بالخطأ قبل نهاية الشوط الأول".

وأوضح المدير الفني أن محمد السيد لاعب الوسط أدى بشكل جيد ولعب بروح عالية جدًا، معربًا عن أمنيته بتواجد وجاهزية جميع عناصر الفريق للمشاركة في المباريات، مشددًا أنه يفضل الحديث عن العناصر التي تشارك في المباراة.

وعلق جروس على التقارير التي تتحدث عن رحيله عن تدريب الفريق وتوليه منصب المدير الرياضي قائلًا:" لا أقرأ اللغة العربية، ولا أعلم ما يُكتب عني ولا أعرف هذه الأحاديث".

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