موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري بعد الفوز على فاركو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمباراته المقبلة بعد الفوز على فاركو في الدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره بتروجيت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 14 ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت

تنطلق مباراة الزمالك وبتروجيت يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 4 عصرا.

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجيت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يحقق فوزا صعبا على فاركو في الدوري الممتاز

حقق نادي الزمالك الفوز على فاركو بهدف دون رد في مباراة الفريقين بالجولة 13 للدوري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتقدم نادي الزمالك بالهدف الأول في شباك فاركو عن طريق أحمد جمال مدافع الأخير بالخطأ في مرماه بالدقيقة 40.

بحث الزمالك بعدها عن تسجيل ثاني الأهداف ولكنه لم ينجح بينما حاول فاركو تسجيل التعادل مستغلا طرد محمود جهاد لاعب وسط الأبيض في الدقيقة 85 ليخرج الفارس الأبيض بالنقاط الثلاث.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – أحمد حسام – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمود جهاد – محمد السيد.

خط الهجوم: محمد حمدي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو"

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وصلاح الدين مقدم وجيفرسون كوستا وسيف جعفر ومحمد عاطف ومصطفى شلبي وحسام أشرف وناصر منسي.

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 18 نقطة.

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