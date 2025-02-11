الشناوي رجل مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري

حصد محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام غزل المحلة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي على غزل المحلة بهدف دون رد في مباراة الفريقين على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وغزل المحلة

وسجل إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الأول في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 56

تعرض مصطفى العش لاعب الأهلي للطرد بالدقيقة 75 أمام غزل المحلة

واعتلى الأهلي قمة ترتيب الدوري بعد هذا الفوز بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يلعب أمام حرس الحدود غدا

تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومصطفى العش وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

خط الهجوم: نيتس جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد وعمر الساعي وأحمد رضا وكوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

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