وظائف ومعاش تكافل وكرامة، أبرز مشاكل المواطنين في اللقاء بمحافظ القليوبية

واصل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عقد لقاء المواطنين الأسبوعي بمدينه الخانكة، لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين من مدن الخانكة والخصوص وشبين القناطر، والعمل على إيجاد الحلول العاجلة والفورية لها، في ضوء خطة المحافظة بالتفاعل مع المواطنين وفتح قنوات التواصل والتفاعل معهم، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية

وجاء ذلك بحضور قيادات المحافظة التنفيذية، حيث تم فتح باب الحوار أمام الجميع لتقديم شكواهم ومقترحاتهم حول مختلف المشكلات التي تواجههم.

توفير فرص عمل للمواطنيين بالقليوبية

وخلال اللقاء قام المحافظ بالتنسيق مع مديرية العمل، لتوفير فرص ٣ مواطنين من مدينه شبين القناطر من بينهم مواطن من ذوي الهمم، كما تم توفير فرصة عمل لأحد الشباب في أحد المصانع بمدينة العبور، وذلك فى اطار العمل على دمج الشباب في سوق العمل.



واستمع محافظ القليوبية باهتمام بالغ إلى جميع المشكلات، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات المطروحة في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته هي أولوية قصوى، وتنوعت طلبات المواطنين بتوفير فرص عمل وتوفير معاش تكافل وكرامة وذلك عبر مديرية التضامن الاجتماعي بالاضافة الى بحث شكاوي تعديات على الاراضي الزراعية.

محافظ القليوبية،يكلف إدارة خدمة المواطنين متابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها خلال اللقاء المفتوح

وأكد محافظ القليوبية علي اهمية هذه المطالب، وتعهد بالعمل الجاد لحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وقد وجه المحافظ المختصين بدراسه كل مشكله على حدة، ووضع الحلول المناسبة لها في أسرع وقت ممكن، ووجه محافظ القليوبية إدارة خدمة المواطنين متابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها خلال اللقاء المفتوح، لضمان الالتزام وسرعة التنفيذ لما تقرر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بأكمله حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين والتعامل مع مشاكلهم عن قرب.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات الصادرة عن اللقاءات الجماهيرية.

جاء اللقاء بحضور كل من منيرة الاشقر عضو مجلس النواب والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات والدكتور محمد أبو ليلة رئيس مدينة الخانكة والدكتوره سلوى ابو العينين رئيس مدينه شبين القناطر واللواء محمد عبد الجليل رئيس مدينه الخصوص وفوزي صابر وكيل وزارة العمل.

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