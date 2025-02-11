إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي ببنها

أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة سوزوكي بكوبري ١٥ مايو بمدينة بنها بالقليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انقلاب سيارة سوزوكي أعلى كوبري 15 مايو ببنها

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي أعلى كوبري 15 مايو ببنها مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وحدوث شلل مرورى بالطريق.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة 4 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة سوزوكي بنها بمحافظة القليوبية أعلى كوبري 15 مايو وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتم رفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والبحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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