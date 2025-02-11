الثلاثاء 11 فبراير 2025
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حوادث

ضبط 76 ديلر مخدرات بحوزتهم حشيش وأسلحة نارية في حملة أمنية بشبرا الخيمة

حملة أمنية
حملة أمنية

 وجهت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، عدة حملات أمنية استهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

 

حملة أمنية فى شبرا الخيمة 

 وأسفرت جهودها عن ضبط 76 قضية ضُبط خلالهم 76 متهما وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (أكثر من 5 كيلو جرامات لمخدر الحشيش- أكثر من 3 كيلو جرامات لمخدر الهيروين - كمية لمخدرى"البودر، الآيس" - 3 بنادق خرطوش - 15 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة  4 قطع سلاح أبيض).

 

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وتم تتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حائزي ومتجري المواد المخدرة قسم شرطة اول شبرا الخيمة متجرى المواد المخدرة مخدر الحشيش

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