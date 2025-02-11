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حوادث

المشدد 6 سنوات لسائقين للاتجار بالمخدرات في القليوبية

جنايات بنها،فيتو
جنايات بنها،فيتو

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 6 سنوات لسائقين، وتغريم كل منهم مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار بجوهر الهيروين المخدر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

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جنايات بنها


صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبدالحميد، وخالد على إبراهيم على، وأحمد عمر حسين محمد، وأمانة السر محمد فرحات.


البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين جنايات بنها  "محمد ف ر"، 35 سنة، سائق، و"محمود س م"، 31 سنة، سائق، ومقيمان دائرة مركز شرطة طوخ، في القضية رقم 34157 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 5000 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنهما في يوم 16 / 11 / 2024، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهرا مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.


كانت قد وردت معلومات لمركز شرطة طوخ، بقيام سائقين بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة طوخ، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما.

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