منتخب مصر يطمح في استعادة أمجاد أمم إفريقيا للشباب، الفراعنة الصغار الأكثر مشاركة في الـ كان بـ 18 مرة، يحتل وصافة الأكثر تتويجا بأربع ألقاب، أسود التيرانجا أخر الفائزين ن باللقب

بدأ العد التنازلي على انطلاق بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقرر انطلاقها في كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين، حيث تتنافس المنتخبات المشاركة في البطولة وفي مقدمتها منتخب مصر للشباب مواليد 2005 على التأهل لبطولة كأس العالم للشباب 2025 المقرر إقامتها في شيلي في شهر سبتمبر المقبل.

منتخب الشباب يسعى لاستعادة الأمجاد

ويحمل منتخب مصر للشباب تحت قيادة مديره الفني المحضرم أسامة نبيه طموحات كبيرة من أجل استعادة الأمجاد والعودة لمنصات التتويج على المستوى القاري في النسخة المقبلة من كان الشباب في كوت ديفوار، لاسيما بعد أن غاب كاب البطولة عن دولاب بطولات الفراعنة قرابة 12 عاما، حيث كان التتويج الأخير لمنتخب مصر بلقب البطولة في نسخة 2013 بالجزائر تحت قيادة المدرب الوطني القدير ربيع ياسين

منتخب مصر بطل إفريقيا للشباب 2013، فيتو

وتستعرض فيتو في السطور التالية تاريخ منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة

رقم قياسي في حوزة الفراعنة الصغار

يحمل منتخب مصر في جعبته رقما قياسيًا كأكثر المنتخبات الإفريقية مشاركة في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، حيث شارك في البطولة 18 مرة قبل النسخة القادمة في كوت ديفوار، ويتساوى معه منتخب نيجيريا، حيث يسجل كلا المنتخبين المشاركة رقم 19 لكل منهما في أمم إفريقيا تحت 20 سنة.

وشاركت الكاميرون في 16 نسخة بكان الشباب، متفوقة ببطولة واحدة على غانا، التي تأتي في المركز الرابع في القائمة برصيد 15 مشاركة.

منتخب مصر بطل إفريقيا 2013، فيتو

منتخبان يشاركان لأول مرة

وتشهد نسخة أمم إفريقيا للشباب 2025 مشاركة منتخبين لأول مرة، هما سيراليون وكينيا، بينما تخوض تنزانيا مشاركتها الثانية، بعد أن تأهلت لأول مرة عام 2021

وتشهد النسخة القادمة من بطولة أمم إفريقيا للشباب مشاركة 12 منتخبًا هي، كوت ديفوار البلد المضيف ومصر والمغرب والسنغال وسيراليون وغانا ونيجيريا والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وتنزانيا وجنوب إفريقيا وزامبيا

منتخب مصر بطل أمم إفريقيا للشباب 2003، فيتو

منتخب مصر ثاني أكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة

كما يحتل منتخب مصر مركز الوصافة كأكثر المنتخبات تتويجا ببطولة أمم إفريقيا للشباب، حيث اعتلى الفراعنة منصة التتويج في 4 مناسبات، الأولى في نسخة 1981 على حساب الكاميرون، وكانت البطولة تقام بنظام الذهاب والإياب وخروج المغلوب، ثم توج منتخب مصر بالنسخة الثانية في عام 1991، وأقيمت في مصر بنظامها الجديد (الدورة المجمعة) بمشاركة 8 منتخبات، وكان التتويج على حساب منتخب ساحل العاج، حيث خسر المباراة النهائية أمام مصر بهدفين مقابل هدف.

أما ثالث الألقاب التي توج بها منتخب مصر فكانت في نسخة 2003، التي أقيمت في ضيافة بوركينافاسو، وتوج بها الفراعنة الصغار بعد الفوز على ساحل العاج في النهائي 4-3، أما آخر لقب توج به منتخب مصر فكان في نسخة 2013 بالجزائر بعد أن فاز على غانا في المباراة النهائية 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما، ومنذ ذلك الحين فشل منتخب مصر في الصعود لمنصة التتويج حتى وقتنا هذا.

منتخب نيجيريا بطل إفريقيا للشباب 2021، فيتو

نيجيريا الأكثر تتويجا باللقب

يحتل منتخب نيجيريا مركز الصدارة كأكثر المنتخبات تتويجا بلقب أمم إفريقيا للشباب تحت 20، حيث توج بالبطولة 7 مرات، أعوام 1983، 1985، 1987، 1989، و2005، و2011، و2015، وياتي في المركز الثاني منتخب مصر بأربع ألقاب، وغانا بنفس الرصيد أربع ألقاب أعوام 1993، و1999، و2009، و2021.

الجزائر أول بطل لكان الشباب

وهناك خمس منتخبات توجت بأمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة مرة واحدة، هي الجزائر بطل النسخة الأولى للبطولة في عام 1979، والكاميرون نسخة 1995، والمغرب 1997، وأنجولا 2001، والكونغو 2007، وزامبيا 2017، ومالي 2019.

منتخب السنغال حامل لقب أمم إفريقيا 2023 بالقاهرة، فيتو

السنغال بطل النسخة الأخيرة

ويحمل منتخب الشباب السنغالي لقب النسخة الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، والتي أقيمت في ضيافة مصر عام 2023، بعد أن تغلب في المباراة النهائية على منتخب جامبيا بثنائية نظيفة، وهي المرة الأولى التي يتوج فيها منتخب أسود التيرانجا بكان الشباب

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