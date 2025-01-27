حسام حسن: مصر مرشحة للتتويج بأمم أفريقيا ونمتلك أفضل لاعب في العالم

علق حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم على عملية سحب قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب مساء اليوم.

وقال حسام حسن المدير الفني لمنتخب الفراعنة قبل قرعة أمم أفريقيا 2025: منتخب مصر دائمًا وأبدًا مرشح للفوز بالبطولة، ومفيش بطولة سهلة وكل المنتخبات ليها حظوظ

واضاف: الكرة المصرية محظوظة إن عندها أفضل لاعب في العالم وأسطورة زي محمد صلاح ونتمنى إن كل اللعيبة على رأسهم صلاح ومرموش وتريزيجيه يكون عندهم التوفيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.