ضبط 3 قطع سلاح ناري و5 قضايا مخدرات خلال حملة أمنية في أسوان

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا مواد مخدرة ضُبط خلالهم قرابة 8 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – 4 كيلوجرامات لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو بحوزة 5 متهمين "لهم معلومات جنائية".



كما ضبط 3 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص" عبارة عن (3 أفرد محلي – وعدد من الطلقات) وتنفيذ 721 حكمًا قضائيًّا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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