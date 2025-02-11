مجمع إعلام الوادي الجديد يبحث حقوق المستهلك بين الرقابة والوعي المجتمعي

عقد مجمع إعلام الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، ندوة حول (حقوق المستهلك بين الرقابة والوعي المجتمعي)، فى إطار الحملة الإعلامية التى يطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك تحت شعار حقك مسئوليتنا تحت رعاية دكتور ضياء رشوان - رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبناء على توجيهات الدكتور أحمد يحيى - رئيس قطاع الإعلام الداخلى.

حاضر في الندوة الدكتورة سلوى مصطفى - مدير جهاز حماية المستهلك بالوادى الجديد والدكتورة علا عز الدين فؤاد - مدير إدارة الرقابة على الأغذية بالشئون الصحية حيث تناولت الدكتورة سلوي نشأة الجهاز على المستوى القومى، والذى بدأ عمله منذ عام ٢٠٠٦، وكذلك نشأته فى الوادى الجديد منذ سنتين وأوضحت بالتفصيل اختصاصات الجهاز حيث يقوم بالرقابة على الأسواق من خلال الحملات التفتيشية على المحال التجارية وأماكن تقديم الخدمات كما أنه معنى بتلقى الشكاوى بكافة أنواعها.

وأوضحت سلوى، مسار الشكوى منذ تلقيها لحين الانتهاء منها وذكرت ان ذلك يتطلب بعض الشروط لاتمام قبول الشكوى وجود فاتورة تتضمن كافة العناصر مثل اسم المنشأة وعنوانها والسجل التجارى والبطاقة الضريبية ورقم التليفون او ما يسمى الفاتورة القانونية والتى تحتوى على كافة البيانات الخاصة بالسلعة ومقدم السلعة حتى يتمكن فريق العمل بالجهاز من المتابعة والوصول بالمستهلك الى حقه كاملا.

وأكدت مدير جهاز حماية المستهلك بالوادى الجديد، أن هناك ما يسمى بسياسة الاسترجاع والاستبدال والمدة الزمنية المحددة لهما والتى تتم خلال ١٤ يوم من الشراء و٣٠ يوم اذا كانت بها عيوب صناعة وذكرت العقوبات القانونية فى حال بعض المخالفات مثل عدم الاعلان عن الاسعار أو الامتناع عن إعطاء فواتير.

وشددت ان الجهاز يقف على مسافة واحدة من التاجر والمستهلك حفاظًا على حق كل منهما كما تناولت الاحتياطات الواجبة في حال التسوق الالكتروني، وفيما يتعلق بالاسعار أكدت أن دور الجهاز ياتى في التأكد من الالتزام بالسعر المعلن وكذلك الاسعار الجبرية المحددة من السلطة المختصة.

وفى ختام حديثها ذكرت مدير جهاز حماية المستهلك بالوادى الجديد، طرق التواصل مع الجهاز وذلك من خلال الخط الساخن ١٩٥٨٨ أو الواتس اب ٠١٠٠٠٠٠٠٣٢٩ أو زيارة المقر بحى ميتالكو اوالموقع الالكتروني.

ومن جانبها عرفت علا عز الدين مدير إدارة الرقابة على الأغذية فساد الغذاء وتلوثه من خلال بعض المعاملات الخاطئة أثناء تحضير الغذاء خاصة فى بعض أماكن تقديم الوجبات الغذائية.

وأوضحت علا، أن الصحة تقوم بالرقابة على نظافة المكان بوجه عام ونظافة الأدوات والأوانى التى يتم فيها طهى الطعام وكذلك مواصفات الشخص مقدم الخدمة وطرق تخزين الطعام والشراب التى يجب اتباعها خاصة أثناء فصل الصيف واوضحت الفرق بين الطعام غير الآمن والطعام غير الصحى والآثار الناتجة عن تناول كليهما، كما ذكرت طرق التقدم بشكوى لقطاع الاغذية بالصحة حال التعرض لمشكلة.

وفى نهاية اللقاء تم عرض نماذج من السادة الحضور لمشكلات قام جهاز حماية المستهلك بمتابعتها وحلها، وتم التأكيد على ضرورة ان يكون للمواطنين من خلال وعيهم بحقوقهم وعلمهم بقنوات التواصل مع الأجهزة الرقابية دور فى قيام هذه الأجهزة بالدور المنوط بها.

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