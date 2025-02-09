إزالة 6 حالات تعدٍ وسحب قطعتين أرض بمساحة 267,5 فدان بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان لها اليوم، عن إزالة (6) حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 65,5 فدان وسحب عدد (2) قطعة أرض من المستثمرين غير الجادين بمساحة 232 فدانا.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وبالتزامن مع بدء الموجة 25 لإزالة التعديات التي بدأت اليوم السبت 8 فبراير وتستمر المرحلة الأولى منها حتى 28 فبراير الجاري.

هذا وشدّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على استمرار المتابعة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فورًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين..

وأهابت محافظة الوادي الجديد، بالمواطنين سرعة تقنين أوضاعهم وتجنب التعدي على أراضي وأملاك الدولة أو البناء المخالف، كما تؤكد أن وحدات المتغيرات المكانية بالمراكز تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة، على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.

ولفت محافظ الوادى الجديد، إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع أجهزة الدولة المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات، وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.

وأشار إلى أن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، موضحا أن هناك تنسيقًا بين المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة.

وطالب الزملوط، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدا على ضرورة عدم التهاون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة، واستمرار التنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب.

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