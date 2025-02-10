إعلام الداخلة يناقش "مخاطر العنف الإلكتروني ضد المرأة"

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم ندوة تثقيفية تحت عنوان " العنف الأليكتروني ضد المرأة وتأثيره على الأسرة والمجتمع "، وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية الراشدة التابعة لمدينة الداخلة، حاضر فيها مدير المركز التكنولوجي بمركز ومدينة الداخلة منصور عبد الوهاب، وموجه أول التكنولوجيا بقطاع التعليم بالداخلة عمر عبد الوارث، بمشاركة مدير إدارة التضامن بقرية الراشدة نصر محمد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والقيادات النسائية والقانونيين وخبراء تكنولوجيا المعلومات.

استهدفت الندوة التوعية بمخاطر العنف الممارس ضد النساء والفتيات لاسيما الإبتزاز الأليكتروني وآليات التصدي لهذا النوع من العنف.

في البداية أشاد مدير المركز التكنولوجي بمركز الداخلة منصور عبد الوهاب بجهود الهيئة العامة للاستعلامات في التوعية بمختلف القضايا المجتمعية لاسيما تلك المتعلقة بالتحول الرقمي في العصر الحديث وتداعياتها المختلفة على المجتمع، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التقنية الحديثة هي سلاح ذو حدين يتوقف الأمر على كيفية الإستخدام، مؤكدا على أهمية التوعية بمميزاتها للاستفادة منها بالشكل الأمثل وتجنب سلبياتها، على أساس أن الوعي هو أساس الحماية من جرائم العنف الأليكتروني.

وأوضح مدير المركز التكنولوجي بمركز ومدينة الداخلة، أن العنف الرقمي أو الأليكتروني ضد المرأة يعني أي نوع من أنواع العنف التي يتم إرتكابها أو المساعدة عليها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة كالهواتف المحمولة والإنترنت ووسائل التواصل الأليكتروني والألعاب الأليكترونية ضد المرأة، ويشمل العنف الأليكتروني ضد المرأة الإبتزاز الأليكتروني والتنمر الأليكتروني والرسائل الجنسية الخادشة والإفصاح عن المعلومات الشخصية، مشيرا إلى أنه من أشد مخاطر العنف الأليكتروني على الفتاة والمرأة هو التأثير النفسي والذي قد يؤدي إلى الإنتحار.

وبين مدير المركز التكنولوجي بمركز ومدينة الداخلة أن العنف الأليكتروني أشد تأثيرا على النساء من أشكال العنف الأخرى لعدة سمات أهمها أن الجناة في هذ النوع من الجرائم بإمكانهم إخفاء أسمائهم وهوياتهم، كما أنه عابر للحدود والمكان والزمان ويستخدم التقدم التكنولوجي في تنويع شكل ومضمون الممارسات العنيفة والعدوانية في أي وقت، بالإضافة لسهولة حدوثه وسرعة انتشاره.

ولفت عبد الوهاب إلى أن التقدم التكنولوجي وإنتشار وسائل التواصل الإجتماعي ساهما في زيادة معدلات العنف الأليكتروني، الأمر الذي يزيد من أهميةتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطره وسن قوانين رادعة لحماية النساء من هذه الإنتهاكات، مشددا على أهمية تقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا.

وأكد مدير المركز التكنولوجي بمركز ومدينة الداخلة، أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تعاونا مشتركا بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية لنشر الوعي حول الإستخدام الآمن للتكنولوجيا وحقوق المرأة في الفضاء الرقمي.

كما أكد مدير المركز التكنولوجي بمركز ومدينة الداخلة، على أن التربية الرقمية والتثقيف الإعلامي يلعبان دورا في الحد من هذه الظاهرة، مطالبا بدمج مفاهيم الأمان الأليكتروني في المناهج التعليمية.

وتحدث عبدالوهاب بالتفصيل عن جهود الدولة في مواجهة العنف الرقمي ضد النساء، لاسيما ما يتعلق بالتشريعات.

من جانبه أكد موجه أول التكنولوجيا بقطاع التعليم بالداخلة عمر عبد الوارث أن المناهج التعليمية لم تغفل التوعية بأهمية التكنولوجيا ومخاطر العنف الأليكتروني وهناك كتب عن التكنولوجيا والأمن السيبراني والحفاظ على المعلومات الشخصية، مشددا على دور التعليم والإعلام في التوعية.

وأكد الحضور على أهمية تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الأليكترونية وتعزيز الثقافة الرقمية من أجل حماية المرأة من العنف الأليكتروني والحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع.

أدار الندوة مدير مركز إعلام الداخلة محسن محمد وحضور مروة محمد الاعلامية بالمركز.

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