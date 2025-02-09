70 ألف طالب ينتظمون داخل 507 مدارس في الوادي الجديد

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٤-٢٠٢٥م.

واستقبلت (507) مدارس على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالوادي الجديد، نحو 70 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل التعليمية بمدارس التعليم العام واللغات والتربية الخاصة والتعليم الفني.

ولفت المحافظ إلى أنه تم تجهيز كافّة المدارس لاستقبال الطلاب مع بدء الفصل الدراسي الجديد، مؤكدًا على تكثيف المتابعات الميدانية لمتابعة منظومة وضوابط العمل بجميع مدارس المحافظة، متمنيًا لطلاب المحافظة التوفيق والسداد.

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