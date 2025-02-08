جامعة الوادى الجديد تنهي كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسى الثانى 2024_2025

أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2024-2025 طبقًا للخطة الزمنية المقررة، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة، أن جميع أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية وإتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.

وأشار رئيس جامعة الوادي الجديد، إلى حرص الجامعة على تنفيذ العديد من الأنشطة والفاعليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة ودعم الطلاب الموهوبين والمبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة ؛مشيرًا إلى تنفيذ خطة متنوعة للأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

كما وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات والوكلاء، بالتواجد ميدانيا كل فى دائرة مهامه ومسئولياته لتذليل أية معوقات قد تواجه الطلاب ووضع الحلول الفورية لأية مشكلة تواجههم مشددا على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية وتواجد أعضاء هيئة التدريس منذ اليوم الأول للدراسة بالفصل الدراسى الثاني وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة بما يساهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب طبقا لخطة جامعة الوادى الجديد بتهيئة بيئة تعليمية للالتزام بالخريطة الزمنية لتوزيع المحتوى الدراسي خاصة مع حلول شهر رمضان وما يفرضه من تخفيض لوقت المحاضرات وبما لا يؤثر على مخرجات المقررات الدراسية المستهدفة، متمنيا لأبنائه الطلاب والعاملين بالجامعة فى مختلف القطاعات التوفيق والسداد.

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