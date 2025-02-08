السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة الوادى الجديد تنهي كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسى الثانى 2024_2025

رئيس جامعة الوادي
رئيس جامعة الوادي الجديد، ڤيتو

أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2024-2025 طبقًا للخطة الزمنية المقررة، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.
وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة، أن جميع أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية  وإتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين  والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها  وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية  بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.
وأشار رئيس جامعة الوادي الجديد، إلى حرص الجامعة على تنفيذ العديد من الأنشطة والفاعليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة ودعم الطلاب الموهوبين والمبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة ؛مشيرًا إلى تنفيذ خطة متنوعة للأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.
كما وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات والوكلاء، بالتواجد ميدانيا كل فى دائرة مهامه ومسئولياته لتذليل أية معوقات  قد تواجه الطلاب ووضع الحلول الفورية لأية مشكلة تواجههم  مشددا على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية وتواجد أعضاء هيئة التدريس منذ اليوم الأول للدراسة بالفصل الدراسى الثاني وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة بما يساهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب طبقا لخطة جامعة الوادى الجديد بتهيئة بيئة تعليمية للالتزام بالخريطة الزمنية لتوزيع المحتوى الدراسي  خاصة مع حلول شهر رمضان وما يفرضه من تخفيض لوقت المحاضرات وبما لا يؤثر على مخرجات المقررات الدراسية المستهدفة، متمنيا لأبنائه الطلاب والعاملين بالجامعة فى مختلف القطاعات التوفيق والسداد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2024 الوادى الجديد المدن الجامعية انتظام سير العملية التعليمية بدء الفصل الدراسي الثاني جامعة الوادي الجديد رئيس جامعة الوادي الجديد
ads

الأكثر قراءة

لا نريد الصدام وملتزمون باتفاقية السلام، رسائل من أمريكا وإسرائيل لمصر

شتمني بأهلي، ناصر ماهر يصدر بيانا رسميا بعد طرده في مباراة الإسماعيلي

مزيد من الانخفاض، درجات الحرارة غدا الأحد فى مصر

رد ناري من السلطة الفلسطينية على تصريحات نتنياهو ضد السعودية

رسميا، انتهاء فترة الانتقالات الشتوية وغلق باب القيد باتحاد الكرة

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعرالفاكهة اليوم،الفراولة تسجل 32 جنيهًا بسوق العبور اليوم السبت

الريال الإيراني يهوي لأدنى مستوى

منوعات

المزيد

فقدان العشرات جراء انهيار أرضي جنوب الصين

صورة جديدة تجمع بين العاهل الأردني وحفيدته

ترامب يخالف بايدن ويتعهد بحظر "المصاصات الورقية"، ما القصة؟

خطر الشاشات على ذكاء طفلك.. دراسة حديثة تجيب

المزيد

خدمات

المزيد

الريال الإيراني يهوي لأدنى مستوى

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2025 في عمان

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم السبت 8-2-2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى فأقبلت امرأته في صرة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 29 من سورة الذاريات

دار الإفتاء توضح الواجب على المسلم فعله في ليلة النصف من شعبان

هل يجوز التصدق من مال الزوج دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية