الأحد 09 فبراير 2025
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محافظات

مدير تعليم الوادي الجديد يتسلم مهام منصبه ويلتقى قيادات الإدارات

تعليم الوادي الجديد،
تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

تسلم الدكتور سامى فضل دياب مهام منصبه مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عقب صدور قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحركة تغيرات مديري مديريات التعليم بالجمهورية.

وخلال لقاء جمع مدير المديرية ووكيله وليد فؤاد وقيادات تعليم المحافظة،جرى مناقشة سير منظومة العمل والخطة القادمة  والتى من شأنها الإرتقاء والنهوض بالعملية التعليمية على أرض المحافظة.

وأشار مدير تعليم الوادي الجديد، إلى حرصه على توفير كافة المتطلبات وتذليل العقبات والتعاون المثمر من اجل التميز  وتحقيق افضل مستويات النجاح ودعم العملية التعليمية فى مدارس المحافظة فى ظل القيادة الرشيدة للواء  دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

ووجه مدير المديرية خالص تقديره للجميع العاملين بقطاع تعليم المحافظة، مؤكدًا على ضرورة العمل بروح التعاون والفريق الواحد من أجل أن نصل لأهدافنا المنشودة لرفعة هذا الوطن الغالي.

البرنامج  التدريبى لطلاب المدرسة الفندقية بالخارجة
وفي ذات السياق وعقب تسلمه مهام منصبه، تابع الدكتور سامى فضل مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، البرنامج التدريبي المنفذ لطلاب الثانوية الفندقية بإدارة الخارجة التعليمية بفندق بيراميدز سكريت بمدينة الخارجة يرافقه الأستاذ محمد عبد القادر بوزارة التربية والتعليم.

وخلال حواره وطلاب المدرسة، اثنى مدير المديرية على  سير العمل  بالبرنامج التدريبى وظهور الطلاب بالمظهر اللائق والمشرف.
موجها لهم بضرورة تحقيق أكبر إستفادة من الخبرات والمهارات المقدمة والتى من شأنها تخريج كوادر بشرية مدربة مؤهلة لسوق العمل الحر، وخاصة أن المدرسة الفندقية تعد الأولى من نوعها على أرض المحافظة.

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