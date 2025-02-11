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محافظ الفيوم: مشروع صناعات الزيتون يقام على 5 أفدنة و3 مراحل للتنفيذ

جانب من التجتماع،
جانب من التجتماع، فيتو

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن مشروع مركز الخدمات المتكاملة ومركز صناعات الزيتون بيوسف الصديق، سيتم تنفيذه على ثلاثة مراحل، كل مرحلة على مساحة 5 أفدنة، وهو من المشروعات الواعدة، ويعد نقلة نوعية في زراعة وصناعة زيتون المائدة، ويهدف إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الصناعات التكميلية ذات القيمة المضافة، وتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين بالقطاع الصناعي، جاء ذلك أثناء لقاء محافظ الفيوم وفد مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، لمتابعة الإجراءات النهائية، والملاحظات المطلوب تلافيها بالتصميمات والرسومات الهندسية لمشروع.

مكونات مشروع صناعات الزيتون

وأضاف محافظ الفيوم، أن المشروع يضم وحدات لصناعة الزيتون بأبعاد مختلفة تتناسب مع احتياجات المصنعين، ومقرًا للمكاتب الإدارية، ومركزًا مصغرًا للمؤتمرات، ومعامل للتحاليل والإرشاد الزراعي، ووحدة للبحث والتطوير، ومنطقة للخدمات الملحقة، ومسطحات مفتوحة وأرصفة، ويسهم المشروع في توفير فرص عمل محلية مباشرة وغير مباشرة في سلسلة القيمة الإنتاجية لزراعة وتصنيع الزيتون بالمحافظة.

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كما تم خلال الاجتماع، استعراض محافظ الفيوم عدد من مجالات التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظة الفيوم، في مجال تطوير الأسواق، وإعادة تأهيل الأماكن غير المخططة، والسياحة الريفية.

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