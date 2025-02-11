إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بمحافظة الفيوم

أصيب 3 أشخاص من الفيوم، اليوم الثلاثاء في انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة على الطريق الغربي في الفيوم

مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت قد تلقى إخطارا من إدارة الطرق والمنافذ، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، قبل مدخل دمو باتجاه أسيوط، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور علي جانبي الكريق، بعد توقف دام قرابة الساعة.

وتحرر المحضر اللازم، بمركز شرطة الفيوم، وأحيل إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة، انتداب مهندس فني لمعرفة. أسباب الخلدث، وإعداد تقرير واف عن السيارة، ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتحديد مسئولية السائق عن الحادث، وتولي التحقيق.

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